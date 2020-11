Weg met het gemillimeterd gazon: “Een gazon is maar eentonig, onze tuin is dat allesbehalve”

Toen Karel Van Haelst (72) een pensioenstulpje in Bazel op de kop tikte, kreeg hij er een stuk verwaarloosd populierenbos bij. Dus ging hij aan de slag met wat hij vond, en legde hij een natuurtuin aan rondom zijn huis. Geen strak afgeschoren hagen of gemillimeterd gazon, wel een bloemenweide, stapels afgevallen bladeren en bomen van alle groottes. “Een gazon is maar eentonig, onze tuin is dat allesbehalve. Telkens als mensen hier langskomen, kunnen ze niet ophouden over hoe leuk onze tuin is.” Het was de klimaatcrisis die Van Haelst ertoe aanzette om zijn tuin zo natuurlijk mogelijk te houden. “Het is onze generatie die de planeet naar de knoppen heeft geholpen, dus het is ook aan ons om er iets aan te doen.”