“Wees niet bang om je gevoelens te delen”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit wordt een vrij relaxte week voor je, Ram. Geen strakke deadlines of extreem drukke werkdagen. Prima dus, om zelf je dagen in te delen. Besteed tijd aan je lief, je hobby’s of aan sport. Laad je batterij weer op en geef je gezondheid extra aandacht, dan kun je er weer fit en gemotiveerd tegen aan.

Stier 22-4 t/m 21-5

Planeten Mars en Uranus maken je heel onrustig deze week. Stilzitten is geen optie en veel thuis zijn eigenlijk ook niet. Kijk wat mogelijk is, om aan je behoeften te voldoen. Wel krijg je steun van planeet Venus. Dat betekent goed nieuws voor je liefdesleven en je financiën. Haal daar dus je plezier en voldoening uit.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het is deze week een verstandige zet om je budget onder de loep te nemen. Niet dat je je zorgen hoeft te maken, maar de rek is er een beetje uit. Voorkom problemen door inzicht te krijgen in je financiën. Tussen jou en je lief kan het botsen en de kans is groot dat het om geld gaat.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral wat betreft het thuisfront heb je het deze week prima voor elkaar, Kreeft. Het is er gezellig en je kunt er lekker relaxen en tot jezelf komen. Tussen jou en je lief gaat het sinds een tijdje weer lekker. Jullie hebben fijne gesprekken en ook de intimiteit keert terug. Een week om van te genieten.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het kost je deze week moeite om te zeggen wat je werkelijk bezig houdt, Leeuw. Dit kan vooral problemen in je relatie opleveren. Zeker wanneer je wederhelft voelt of merkt dat er iets aan de hand is. Ben niet niet bang om je gevoelens te delen, je relatie wordt er beter van en voor jou is het een opluchting.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Helaas kan je liefdesleven een pittige uitdaging zijn deze week. Heb je een lief, dan rijzen irritaties soms de pan uit, zeker wanneer jullie veel op elkaars lip zitten. Heb je als single een (online) date, dan kan dat behoorlijk tegenvallen en voor jou een echte teleurstelling zijn. Praat met iemand over je zorgen, een vriend(in) of familielid.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram staat je een lekker relaxte week te wachten en daar kun je mooi je voordeel mee doen. Pak eindelijk dat boek op wat je al lang wilt lezen of kijk die serie die je graag wilt zien. Maak je niet te druk en geef je over aan een week zonder al teveel gedoe.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Denk je aan een (dure) aankoop of het kopen van een huis of auto, dan is dit een goede week daarvoor, Schorpioen. Ook voor beleggen of investeren, wanneer dat je ding is. Je hebt namelijk de juiste planeten aan je zijde om waar voor je geld te krijgen of een super mooie deal te sluiten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Vooral het contact met anderen verloopt deze week moeizaam, Boogschutter. Of het nu persoonlijk of online is, het kost je moeite om goed over te komen. Je wordt snel verkeerd begrepen of je woorden komen er anders uit dan je bedoelde en dat levert misverstanden en irritaties op. Er zit niks anders op, dan je tijd hiervoor te nemen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De week verloopt grotendeels op rolletjes, Steenbok. Zeker thuis of in je relatie, staan je mooie momenten te wachten. Ook op intiem vlak. Financieel ziet het er eveneens niet slecht uit. Je hebt dus de mogelijkheid een keer iets tofs te kopen of jezelf en je lief ergens mee te verwennen. Haal het beste uit deze week.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Het kost je deze week echt moeite om binnen te blijven, Waterman. De muren komen regelmatig op je af en je zoekt steeds weer een excuus om naar buiten te kunnen. Geef daar aan toe, doe wat mogelijk is en kan, dan doe je daar jezelf een groot plezier mee. En je lief en gezinsleden uiteindelijk ook.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ben je deze week jarig, dan hoef je niet bang te zijn dat niemand aan je denkt! Je mobiel staat regelmatig roodgloeiend en je inbox stroomt vol en dat doet je super goed. Financieel ziet het er positief voor je uit. Eindelijk heb je een extraatje te besteden of valt een rekening minder hoog uit dan gedacht.