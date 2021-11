Weekendtips voor een Belgische herfst op z’n best: Royaal genieten in Roeselare en 4 andere manieren om zalig te ontspannen

1. Ontdek Roeselare

Ze zijn het meest gekend voor hun Rodenbachbier, maar Roeselare – in het hart van West-Vlaanderen – heeft nog heel wat andere troeven. Die kan je allemaal ontdekken volgend weekend, op 4 en 5 december, tijdens NINA & the city.

Er zijn tal van leuke acties. Niet alleen is Roeselare een leuke shoppingstad, ook het restaurantleven bruist. Van sterrenzaken tot hippe bars. Ga een cocktail of mocktail drinken in Viva Verne. Wat begon als een ginbar bij een fotogalerie, is uitgegroeid tot een stijlvolle plek met veranda waar bourgondiërs komen voor de drankjes en luxehapjes. De uitbaters zijn bekend in Roeselare; ze hebben er ook Bar Giraf en urban jungle Jeanien. Aan de stadsdrukte ontsnappen doe je in de groene long van Roeselare, het Sterrebos. Dat dankt zijn naam aan het stervormige patroon van het domein. Aan de rand staat het kasteel van Rumbeke, een van de oudste renaissancekastelen van ons land, met een brasserie en een middeleeuwse speeltuin.