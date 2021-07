Weekendtip: voor het eerst kan je een unieke wandeling maken door de tuin van het Koninklijk Paleis

Royalty IN BEELD. Kroonprin­ses Elisabeth steelt alle aandacht in stralende rode jurk van Natan

21 juli Prinses Elisabeth (19) wist vanochtend alle aandacht naar zich toe te trekken, tijdens het Te Deum in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Onze kroonprinses droeg tijdens het gebeuren dan ook een even opvallende als stralende jurk van het Brusselse modehuis Natan. Ook haar moeder koningin Mathilde was gehuld in een creatie van het label.