Weekendje Koksijde? 6 (bekende) locals tippen er hun favoriete plek of adresje

Als Oostende de Koningin van de Badsteden is, dan mag Koksijde zichzelf gerust de eerste eredame noemen. De kustplaats heeft met haar garnaalvissers, rustige stranden, hippe winkels en schilderachtige wijkjes het hart van menig Vlaming gestolen. Maar om er de echte pareltjes te kennen, moet je er wonen. Zes (bekende) locals lichten een tipje van de sluier en tippen hun favoriete plek of hotspot in Koksijde.

1. Spelen op de Mieke Hill en een pintje bij de KYC

Beenhouwer Hendrik Dierendonck woont al z’n hele leven in deelgemeente Sint-Idesbald. Ben je met je kroost aan de kust, dan kan je volgens hem de duin die de ‘Mieke Hill' heet niet overslaan. Alle wegen in Sint-Idesbald leiden er letterlijk naartoe, en de duinenheuvel is al sinds 1900, toen er nog een grote glijbaan was, de favoriete speelplek van lokale kinderen. “De vrijheid die we hier voelden als kind was ongelooflijk”, zegt Hendrik. Ouders kunnen uitrusten bij de Koksijde Yachting Club. “Magnifiek om hier een pintje te drinken met zicht op zee terwijl je kinderen ravotten.”

Meer info: kyc.be.

2. Een sportoutfit strikken bij Sweatability

Garnaalvissen een uitstervende ambacht? Echt niet. De jonge Katrien Terryn (28) mag zich sinds kort de tweede vrouwelijke garnaalvisser ter wereld noemen en houdt de traditie zo in stand. Ze houdt van sporten, en raadt al wie dat ook doet aan om te gaan shoppen bij Sweatability. De ‘activewear boutique’ in Koksijde van Yasmine Van Caeneghem begon als een webshop en heeft ondertussen 7.000 trouwe Instagramvolgers. In de tastbare winkel kan je de erg hippe stukken passen en vind je iets voor elke sport. Veel leuker dan een muffe Decathlon, quoi.

Meer info: sweatability.com.

3. Shoppen bij conceptstore Kabine en vegan taart eten bij Kantine

Voormalige radiopresentatrice Eva Daeleman heeft sinds een klein jaar de rust – en de creativiteit – gevonden in Koksijde. Twee van haar favoriete plekjes worden gerund door jonge, straffe vrouwen, zegt ze. Eerst gaat Eva shoppen in Kabine, een hippe conceptstore met hebbedingen voor je interieur, kinderen of jezelf. En daarna gaat ze lunchen of koffie en taart smikkelen op het terras van Kantine, daar vlak naast.

Meer info: kabine.be en kantine.be.

4. Rusten op het verborgen stukje strand van Sint André

De straffe vrouw die Kabine runt is Eliza Dewaele, en zij is met haar 2.300 Instagramvolgers ook geen onbekende in de stad. Ze woont er al haar hele leven en het verborgen stukje strand van Sint André, tussen Koksijde en Oostduinkerke, is haar lievelingsplek. “Het is een echt familiestrand, en in de zomer staat ‘Dock Plage’ er, een toffe strandbar.” Eén adres dus voor de mooiste en rustigste duinen van ’t zeetje.

5. De abdijruïnes van Ten Duinen verkennen

Koksijdenaar Nick blijft gefascineerd door de ruïnes van de middeleeuwse Ten Duinen-abij. Enkele muren staan nog recht, en in het museum ernaast leer je over de abdij en aanschouw je archeologische stukken die je dichter bij de mensen brengen die er leefden. Perfect voor wie even wil tijdreizen naar het Koksijde anno 1400. Eens genoeg geschiedenis ingeademd, kan je gaan uitblazen in het gezellige park vlak naast het museum, de Noordduinen.

Meer info: tenduinen.be.

6. Uitwaaien op het schelpenpad

Communicatiemedewerkster Ilse trekt het liefst de duinen in. In haar achtertuin en bij de Hoge Blekker, met zijn 33 meter de hoogste duin van de kust, loopt een schelpenpad helemaal naar zee. “Het is mijn vaste startpunt om te gaan lopen en met of zonder m’n gezin het hoofd leeg te maken. Het zicht op de Hoge Blekker, op het einde van de panoramalaan, is adembenemend.” De perfecte plek om even uit te waaien tijdens of na het shoppen.

NINA & The City strijkt neer in Koksijde Met NINA & The City neemt NINA je mee naar de tofste steden van Vlaanderen. We strijken een weekend neer in een stad waar je shopt, lekker luncht, dineert of koffie drinkt, cultuur en de rijke historie opsnuift. Een citytrip op maat die je even dat vakantiegevoel bezorgt, zonder ver weg van huis te zijn. Dit weekend, zaterdag 2 en zondag 3 oktober, is Koksijde aan de beurt. Je ontdekt samen met de NINA-redactie de hotspots van de stad en geniet op die adressen van een NINA-geschenkje of korting. In de Zeelaan poten we onze photobooth neer, zodat je kan schitteren op onze cover. En wie weet ga je met een goodiebag naar huis. Meer info en het volledige programma vind je terug op de website van toerisme Koksijde.

