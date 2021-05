Wat wil je hond je vertellen? ‘Hondenluisteraar’ weet raad: “Blaffen of grommen zijn vaak het gevolg van signalen die te lang zijn genegeerd”

Tijdens het afgelopen jaar kochten we massaal huisdieren. Omdat we de hele dag thuis waren. Omdat we nood hadden aan een wandelmaatje. Maar wat gebeurt er met die schatten, nu nog meer versoepelingen in zicht zijn en we weer meer mogen dan alleen het ondertussen standaard uitje naar het park? Juist. Een deel ervan belandt in het asiel. Een jammere zaak, vindt hondenluisteraar Gwen Kuyps, die al twaalf jaar met honden bezig is. “Sommige mensen doen hun hond weg, omdat hij probleemgedrag vertoont. Anderen omdat ze er geen tijd voor hebben, of ze er geen sterke band mee hebben opgebouwd. Allemaal dingen die je kan voorkomen door de taal en de behoeften van je hond te leren kennen.”