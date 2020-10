Wat we kunnen leren van de herfst: “Eekhoorns slaan beukennootjes op. Wij kunnen dat symbolisch doen"

“Er voor een lange tijd op uit trekken, een zaak uit de grond stampen, grote beslissingen maken, dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk beter in de lente of zomer doet. In de herfst ga je in de zelfzorg. Hét moment om even uit te blazen met een theetje onder een deken en stil te staan. Zo overloop je bijvoorbeeld hoe het jaar is geweest. Waar ben ik dankbaar voor? Wat kon beter? Wat wil ik anders? Of je kijkt rond in je huis en vraagt je af hoe je het interieur nóg gezelliger kan maken”, zegt mastercoach Heidi Gelders, die mensen dichter bij zichzelf wil brengen met haar praktijk en onder andere de natuur als middel daarvoor gebruikt.