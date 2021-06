Wat is midzomer en waar komt het vandaan? Theoloog: “Een typisch voorbeeld van een uitgevonden traditie”

Midzomer. Een dag die tot de verbeelding spreekt. Het is het moment waarop wordt gevierd dat de dag het langst is en de nacht het kortst. Er worden grote vreugdevuren ontstoken, allerlei rituelen uitgevoerd en wie een paar minuten de tijd neemt om ‘midzomer’ in te tikken op Google, komt al snel uit bij een oud, heidens verleden. “Men denkt dat midzomer een oeroud Keltisch of Germaans feest is, dat in een ver verleden werd gevierd”, weet Hans Geybels, professor Theologie aan de KU Leuven die gespecialiseerd is in volkscultuur. “Typisch voor midzomernacht zijn de grote vreugdevuren die vandaag de dag nog steeds worden ontstoken. Vooral dan in Scandinavië. En ook bijgeloof speelt een grote rol. ‘Wil je echtgenoot doorheen het jaar niet met je vrijen? Leg dan op midzomernacht een notenblad in zijn schoen. Is je lief gierig? Peuter dan om klokslag twaalf uur met een strohalm in het slot van de brandkast.’ En zo gaat het rijtje maar door en door. (lacht)”