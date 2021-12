Wat brengt het nieuwe jaar volgens de numerologie? “In 2022 herrijzen we uit de as”

Wanneer de jaarwissel voor de deur staat, zouden we maar wat graag een glazen bol hebben om erachter te komen wat de toekomst brengt. Daarom is er numerologie: een eeuwenoud systeem dat werkt met de symbolische betekenis van cijfers. Wat staat er in de, eh, cijfers geschreven voor het nieuwe jaar? “Geen slecht idee om volgend jaar een relatie te starten of te beslissen dat het tijd is om te trouwen.”

Numerologie is een eeuwenoud geloofssysteem gebaseerd op het idee dat alle cijfers van een tot negen een eigen spirituele en symbolische betekenis hebben. Het was de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras die ontdekte dat bepaalde getallen zowel kwantiteit als een kwaliteit in zich hebben. Neem nu bijvoorbeeld nummer 3. In veel religies een heilig cijfer. Denk maar aan de christelijke Drievuldigheid - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - of aan de drie schikgodinnen uit de Germaanse mythologie - Urd, Skuld en Werdandi. Drie zou gerelateerd zijn aan creativiteit, overvloed, humor en positiviteit.

Ook jaartallen hebben een eigen numerologie, en daarom ook een symboliek. De numerologie van een jaar zegt meer over de thema’s die dat jaar globaal aan bod komen, en de algemene energie die overal ter wereld voelbaar is. Dit wordt het universeel jaarthema genoemd.

Het universeel jaarthema wordt berekend door de getallen van het kalenderjaar bij elkaar op te tellen en indien nodig te verkleinen naar een getal tussen een en negen. Voor 2022 ziet die berekening er zo uit: 2+0+2+2 = 6. Dat wil zeggen dat we het volgend jaar in gaan met het magische cijfer zes als gids. Maar wat wil dat zeggen?

Zachte stabiliteit

Volgens Ellen Ricks, numeroloog bij astrologiewebsite Astrology.com, is nummer zes het ‘ouderfiguur’ uit de numerologie. “Vergelijk nummer zes met een liefdevolle mama of papa die ons voedt en ondersteunt, en die ons met compassie behandelt wanneer we het nodig hebben. Maar net zoals een ouder dat doet, kan nummer zes je ook harde lessen leren wanneer je daar nood aan hebt”, zegt ze. De energie die nummer zes met zich meedraagt is dan ook zacht en stabiel. “Afgelopen jaar was heftig, maar in 2022 zullen we stilaan herrijzen uit de as.”

Volgens Melissa Kamstra, handlezer bij handcoach.com, zal 2022 in teken staan van harmonie en verbinding. “Er is behoefte aan rust en het creëren van een veilige thuishaven. Een plek om lief te hebben en gekoesterd te worden. Zes symboliseert thema’s als liefde, verzorging, schoonheid, harmonie, selfcare en verbinding.” En dat is niet zo gek, als je je bedenkt dat zes ook verbonden is met de planeet Venus, volgens de astrologie de vreedzame planeet van liefde en schoonheid.

Huwelijksaanzoek

Zeljko Tomovic, astroloog en numeroloog, voorspelt dat 2022 om eenheid zal draaien. Het is ook een jaar dat in het teken staat van familie. Misschien zal je familieleden terugzien die je al een tijdje uit het oog verloren was. Misschien start je een nieuw gezin, of ga je weer thuis wonen. “Het is geen slecht idee om volgend jaar een relatie te starten of te beslissen dat het tijd is om te trouwen, te meer omdat nummer twee, wel drie keer aanwezig in 2022, ook gelinkt is aan relaties en partnerschappen.” De nadruk ligt dus echt op het vormen van goede relaties. De bereidheid om compromissen te sluiten, elkaar te vinden in gemeenschappelijke interesses, je kwetsbaar durven opstellen, sorry zeggen in plaats van ruzie maken.

Samenwerken

Dat nummer twee, zoals eerder aangehaald, zo’n drie keer voorkomt in 2022, is ook iets om bij stil te staan. Twee staat in verbinding met vrouwelijke kracht en het samenbrengen van mensen in harmonie en vrede. In Happinez staat er het volgende over te lezen: “Het ultieme besef dat we het écht samen moeten doen en dat het niets oplevert om in ‘ik’ of ‘wij tegen de rest’ perspectief te denken. Twee is een getal dat helpt om de balans terug te vinden. Een teken van hoop en vrede. Hoop dat we elkaar weer zullen vinden, dat we de tweespalt achter ons kunnen laten. Twee is ook een emotioneel getal, gevoelens overheersen het verstand. Dat was ook al het geval in 2021 waarin twee keer het getal twee aanwezig is.”

