Waarom het ‘oubollige’ petanquen opnieuw hip is. 3 spelers vertellen

Hoewel het doet denken aan pastis, de zomer en gepensioneerde Fransmannen, is jeu de boules toch bezig aan een ongeziene opmars. Steeds meer millennials omarmen de sport en sinds kort is in ons land de eerste horecazaak geopend waar je kunt petanquen. Drie spelers getuigen over hun passie voor het spel. “Na mijn vakantie wou ik per se een eigen petanquebaan in mijn tuin.”

Openbare petanquevelden worden sinds kort ingepalmd door millennials. En recent is in Hasselt een nieuwe zaak geopend, Apéro Boules. Zoals de naam al zegt, draait het daar om twee dingen: lekker aperitieven en jeu de boules. Het toont alleszins aan dat petanque bezig is aan een fameuze revival. Al zal je dat uitbater Christophe Tassenon niet horen zeggen. “De sport is hip, ja, maar dat is altijd al zo geweest.”

Quote Petanque hangt samen met la douce France, een zorgeloze vakantie­sfeer, een wijntje of een gekoeld glas pastis erbij. Christophe

En daar is een logische verklaring voor, zegt Christophe. Het is gewoon enorm toegankelijk. “Het enige wat je nodig hebt, zijn een paar ballen en een goed humeur, en je bent vertrokken. Een terrein of petanquebaan is ook handig. Wij hebben er tien in de aanbieding. (lacht)”

Wat hij er zelf zo leuk aan vindt? “Ik associeer het met een bepaald gevoel ... Het hangt samen met la douce France, een zorgeloze vakantiesfeer, een wijntje of een gekoeld glas pastis erbij. Het is niet gewoon gooien om te gooien, je haalt er veel meer uit. Je lacht samen, je maakt plezier samen en creëert een gemoedelijk competitiegevoel. Dat kan al eens deugd doen.”

‘Jul’ de boules

Juist daar draait het voor velen om: een partijtje doet meteen denken aan het Zuiden van Frankrijk, de warme zon op de schouders en de ideale verstrooiing op een camping. Jeroen Arnouts (30) knikt bevestigend. “Vorig jaar ben ik met een aantal vrienden op reis geweest naar Bretagne, en we hebben daar toen héél veel gepetanquet. Met een flesje wijn erbij of Ricard, dé drank die je linkt aan het spel. Dat was pure gezelligheid.”

Eens hij opnieuw thuis was, begon hij te dromen van een petanquebaan in zijn tuin, maar dat was iets prijziger dan gedacht. Een tijdlang verdween het idee in de ijskast, tot hij via via hoorde dat iemand zijn baan wegdeed. Gratis en voor niks. De enige voorwaarde: Jeroen moest alles komen halen en afbreken om vervolgens bij hemzelf thuis weer op te bouwen. “Dat was meer werk dan gedacht”, lacht Jeroen. “De bovenlaag bestaat uit heel veel grond en kiezels, dus we zijn een paar keer heen en weer moeten rijden. En het kostte bloed, zweet en tranen om het kader recht te installeren. Kortom, we hebben er hopen tijd in gestoken. Maar dat krijgen we nu dubbel en dik terug.”

Ja, er is al veel gebruik gemaakt van zijn petanquebaan, vertelt hij. “Met oudjaar, tuinfeestjes, barbecues, ... Op een bepaald moment is mijn zoontje Jul geboren, en dat hebben we gevierd met een petanque-eventje ‘Jul de boules’.”

Extreme petanque

Dat petanque geen saaie sport is uitsluitend voor een bende gepensioneerden, bewijst ook Aaron Nuytemans (31). Al van kleins af aan is hij erdoor geboeid, vertelt hij. “Ik zie ons daar nog staan, op vakantie, als jonge knapen met een goedkope set van gele, groene, rode en blauwe plastic ballen. We lieten die altijd in de zon liggen, waardoor die na een tijdje onvermijdelijk onbruikbaar werden. (lacht) Ondertussen geef ik de voorkeur aan stalen ballen van het merk Obut, toch de wereldtop als het aankomt op het maken van ballen.”

Aaron is altijd blijven spelen, zeker als hij op reis was, maar sinds corona doet hij het meer en meer met z’n vrienden. Tijdens de lockdowns was het namelijk het ideale tijdverdrijf om in de openlucht te doen. “Het ding is, petanque kan je in principe overal spelen, zolang de ondergrond een beetje grillig is en zich ertoe leent. Dus op den duur kwamen we op het idee om niet alleen op banen te spelen, maar eigenlijk overal. Op trappen of op kinderspeeltuinen - op voorwaarde dat er geen kinderen rondlopen natuurlijk. Ook leuk: de but (het kleinste balletje) op een tafel leggen en zo dicht mogelijk proberen te mikken. We noemden het extreme petanque. (lacht) Heel eerlijk, dat is de perfecte afwisseling van precisieworpen. Je kan daar nogal in overdrijven, en de obstakels steeds moeilijker maken, waardoor het op den duur bijna kogelstoten is. (lacht)”

“Mijn maten en ik waren onder de indruk dat we de enigen waren die extreme petanque spelen, maar blijkbaar bestaat er al een Belgische vzw. Dat toont in ieder geval aan dat petanque een leuke competitiesport is, waar een vrijmoedig sfeertje aan hangt. Het is bijvoorbeeld een sport waar veel mensen beter in worden als ze iets gedronken hebben, al staat daar natuurlijk een limiet op. (lacht) Dat kan van sprinten of wielrennen toch niet gezegd worden.”

