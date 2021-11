“Vraag hulp aan collega’s of zeg een keer nee tegen een afspraak die niet absoluut nodig is”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je job of studie gaat je deze week prima af met planeten Saturnus en Mercurius aan je zijde, Ram. Je weet niet alleen met drukte of hectiek te dealen, je hebt er zelfs plezier in. Een toffe uitdaging of positieve afleiding. Staan er zakelijke gesprekken gepland, dan weet je helder en duidelijk over te komen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je maakt je deze week regelmatig zorgen, Stier. Dat kan met je job, je financiën of een andere situatie te maken hebben. Je wil het graag oplossen, maar je weet niet hoe. Helaas ligt niet alles in jouw handen, dat is belangrijk om te beseffen. Misschien helpt dat om het een en ander te relativeren.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Tussen jou en je lief kan het af en toe flink botsen, Tweelingen. Vooral gesprekken zijn verhit en je wil graag je gelijk krijgen. Probeer rustig te blijven en ook naar je lief te luisteren. Je beleeft veel plezier aan je job of studie, je wordt positief uitgedaagd en je weet mooie resultaten te boeken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Aan ideeën en inspiratie ontbreekt het je niet deze week, Kreeft. Handig wanneer je nog iets in elkaar wil knutselen voor het Sinterklaasfeest dit weekend. Je beleeft er in ieder geval veel plezier aan. Neem wel af en toe rust, je hebt de neiging om van hot naar her te rennen met planeet Uranus aan je zijde.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Vooral wat job of studie betreft, staat je een voorspoedige week te wachten, Leeuw. Je weet de boel efficiënt te organiseren en uit te voeren, waardoor je veel gedaan krijgt. De kans dat je hier complimenten over krijgt, is groot. Ook financieel ziet het er prima uit, daar hoef je je geen zorgen over te maken.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je kunt deze week kortaf en zelfs een beetje bits zijn, Maagd. Zeker wanneer het druk is en je voelt dat de emmer volloopt. Probeer dat punt te voorkomen door op tijd in te grijpen. Vraag hulp aan collega’s of zeg een keer nee tegen een afspraak die niet per se nodig is. Bewaak deze week je grenzen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De week verloopt bijna geheel volgens planning, Weegschaal. Dat is prettig en zorgt ervoor dat je niet gestrest raakt. Maak verder tijd vrij voor je lief, vriend(inn)en of collega’s. Een beetje fun en ontspanning maakt de week extra tof. Plan desnoods zelf iets, wanneer er nog niets in je agenda staat. Vooral zaterdagavond is hiervoor geschikt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Helaas krijg je deze week met wat uitdagingen te maken, Schorpioen. Het kan zijn dat je gezondheid niet top is of dat je tegen financiële problemen loopt. Het is belangrijk dat je niet in paniek raakt en alles even rustig voor jezelf op een rijtje zet. Kijk wat je nodig hebt of wie je om hulp zou kunnen vragen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Vier je deze week je verjaardag, dan mag je op een prettig feestje rekenen. Misschien niet zo uitbundig als je zou willen, maar toch prima. Op school of op je werk zit je goed in je vel. Je beleeft er plezier aan en vooral het contact met collega’s of medestudenten doet je goed. Dat maakt de week extra positief.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het is belangrijk dat je het deze week iets rustiger aandoet, Steenbok. Zeker wanneer je job of studie momenteel niet zoveel van je vergt. Doe er je voordeel mee en verlaag je tempo. Dat is goed voor je gezondheid en welzijn. Maak tijd vrij voor activiteiten waar je van ontspant of waar je plezier aan beleeft.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Er ligt deze week veel afleiding op de loer, Waterman. Vooral op je werk of thuis. Probeer je daar niet al te gek door te laten maken. Stel je flexibel op en houd je daarnaast aan je plan, dan komt het allemaal in orde. Over je financiën hoef je je geen zorgen te maken, zolang je ook blijft sparen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Heb je een relatie, dan botst het helaas regelmatig tussen jou en je lief. Zeker wanneer jullie veel op elkaars lip zitten. Ruimte is de oplossing. Laat je lief zijn ding doen en trek jezelf iets vaker terug of spreek af met iemand anders, zoals je vriendin of zus. Dan waait dit vanzelf weer over.