Vorig weekend kon je het noorderlicht zien in Nederland, en binnenkort misschien ook in België

Een fotograaf kon het fenomeen in Noord-Holland vastleggen met zijn camera, met uitzonderlijke beelden als resultaat. Zeker omdat je normaal gesproken naar Scandinavië moet reizen om het unieke natuurverschijnsel te kunnen waarnemen. En het is waarschijnlijk niet de laatste keer dat de gekleurde gloed tot zo dicht bij ons reikte.

Het licht was te zwak voor het blote oog, maar je kon het wel met een fototoestel vastleggen. En dat heeft fotograaf Corné Ouwehand, die eigenlijk van plan was om panorama’s van de sterrenhemel te maken en het verschijnsel per toeval spotte, goed gedaan. De foto lijkt haast bewerkt: omgeven door de paarse gloed zien de bloemenvelden in het Noord-Hollandse dorp Wieringerwerf er idyllisch uit.

Het noorderlicht of poollicht, ook wel Aurora Borealis genoemd, is een geomagnetisch lichtverschijnsel. Het ontstaat wanneer grote hoeveelheden elektrisch geladen deeltjes van de zon onze atmosfeer bereiken en daar tegen een hoge snelheid botsen met de zuurstof- en stikstofdeeltjes. Het is het vaakst te zien in de buurt van de Noord- en Zuidpolen, omdat er zich een magnetisch veld rond de aarde bevindt.

Je kan het poollicht alleen bij duisternis zien. Bij uitbarstingen (van plasmawolken) op de zon is het verschijnsel het sterkst en dus het beste zichtbaar. Je kan het in dat geval ook waarnemen in Nederland, zoals afgelopen weekend, en in Vlaanderen.

Werner Hamelinck van volkssterrenwacht Urania legde dat mooi uit aan VRT: “In principe kan je het noorderlicht drie tot vier keer per jaar zien in Nederland en zelfs in België. Maar wel alleen tijdens jaren waarin er veel zonneactiviteit is.” En laat de zon nu net begonnen zijn aan een nieuwe cyclus, iets dat we trouwens weten dankzij Belgische onderzoekers. Een volledige zonnecyclus duurt ongeveer elf jaar. “Het zonneminimum was in december 2019. We zijn nu op weg naar steeds meer zonneactiviteit. De kans is dus groot dat we de komende jaren geleidelijk weer meer poollicht gaan krijgen, ook in Nederland en zelfs België. Na grote zonnestormen was er zelfs al noorderlicht te zien tot in Milaan en Athene.”

