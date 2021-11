Voorproefje van NINA met Max Colombie: “Het is zo bevrijdend om niet aan de verwachtingen te voldoen”

Dan tut je je al eens op om naar een interview te gaan, en ontvangt Max Colombie (30) je in zijn jogging en op sokken. Een opvallende stijlbreuk met de excentrieke outfits die we van hem gewoon zijn op het podium of op zijn sociale media. Om maar te zeggen: de flamboyante singer-songwriter van de succesvolle Belgische elektropopgroep Oscar and the Wolf – met acht MIA’s als bewijs – is in de kern een doodgewone mens. Ook al woont hij in een kasteel in de Groene Gordel.