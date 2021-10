"Vooral je budget ziet er rooskleurig uit": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je beleeft veel plezier aan je job of studie deze week. Met planeet Saturnus aan je zijde stort je je graag op een nieuwe uitdaging of tof project. Je geeft niet snel op en je boekt goede resultaten en dat smaakt weer naar meer. Toch weet je ook op tijd te relaxen, waardoor het hoe dan ook een topweek wordt.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het kan een pittige en uitdagende week voor je worden, Stier. Zeker wat betreft job of studie. De druk is hoog en je weet er niet altijd even goed mee te dealen. Het is belangrijk dat je niet alle taken naar je toetrekt. Je voelt je voor veel dingen verantwoordelijk, terwijl dat juist niet het geval is. Vermijd dat.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit deze week in een lekkere flow. Of je nu aan het werk bent, studeert of je huishouden doet, je aarzelt niet om aan de slag te gaan en je job te doen. Dit houd je positief bezig, zonder dat je er gestrest door raakt en dat is fijn. Daarbij ziet het er financieel ook nog eens top uit.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De week verloopt prettig voor je, Kreeft. Eerder saai dan uitdagend. Ideaal om te relaxen en lekker thuis te blijven. Heb je zin in iets anders, zorg hier dan zelf voor. Nodig vrienden uit voor een borrel of diner of onderneem iets tofs met je lief. Je hebt er deze week alle kansen en tijd voor.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er spelen deze week issues op je werk of op financieel vlak, Leeuw. Planeet Saturnus ligt dwars en maakt het je soms lastig. Het is noodzakelijk dat je erachter komt wat er daadwerkelijk aan de hand is. Zoek dit uit tot op de bodem en check de feiten, dan kun je tenminste tot een goede oplossing komen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Er ligt een heerlijke, relaxte week voor je, Maagd. Ben je vrij, dan komt dit supergoed uit en zo niet, dan verloopt de week alsnog lekker rustig. Eindelijk kom je toe aan dingen die zijn blijven liggen. Dat mooie boek, die spannende serie of dat klusje in huis. Het is maar net wat jij prettig of belangrijk vindt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Ben je single, dan is de kans aanwezig dat je iemand op school of op je werk tegen het aantrekkelijke lijf loopt. Met planeten Mercurius en Mars in je teken, is de klik en aantrekking er meteen. Verder boek je prima resultaten als het om je job of studie gaat, zeker wanneer je duidelijke doelen voor ogen hebt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Let deze week op je grenzen, Schorpioen. Dat geldt niet alleen voor je job of studie, ook voor leuke dingen. Ook toffe afspraken en bezigheden kosten energie en precies dat heb je nu iets te weinig. Ben je deze week jarig, dan kun je het lastig vinden nee te zeggen tegen spontaan bezoek. Toch is dat soms nodig.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Vooral je budget ziet er rooskleurig uit deze week, Boogschutter. Maak hier positief gebruik van. Verwen jezelf een keer met iets luxe of trek eropuit. Natuurlijk kun je best wat geld opzijzetten, alleen kun je daarbij eveneens een deeltje gebruiken voor jezelf. Soms heb je dit gewoon even nodig. Op je werk weet je mooie stappen te zetten.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het wordt relatief een rustige week voor je, Steenbok. Probeer je dagen niet vol te proppen met afspraken of activiteiten die niet per sé nodig zijn, anders loop je jezelf in no time alsnog voorbij. Geef je eens over aan lekker niets doen, die toffe serie of een heerlijk warm bad. Pamper jezelf op een manier waar jij van houdt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je beleeft superveel plezier aan je job of studie en dat is niet gek. Je boekt geweldige resultaten en je ontvangt regelmatig complimenten over wat je doet en dat geeft je zelfvertrouwen een fikse boost. Let alleen op dat je je lief of vriendinnen niet onbedoeld vergeet. Zij schieten er in je ambitie nog wel eens bij in.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ook jou staat een relaxte week te wachten, zonder gekke twists of onverwachte wendingen. Dit stelt je in staat je ding te doen en tijd vrij te maken voor jezelf en je hobby’s. Je kunt er soms zo in opgaan dat je de tijd uit het oog verliest. Zorg dus voor een reminder wanneer je een afspraak niet mag vergeten.