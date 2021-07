“Vooral het contact met andere mensen verloopt soepel”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Op sociaal vlak wordt dit een toffe week, Ram. Misschien heb je de nodige borrels of feestjes op het programma staan of spreek je af met vrienden. Wat het ook is, je geniet er intens van. Ben je single, dan hangt er een spannende ontmoeting in de lucht op een plek en moment waarvan je het totaal niet verwacht.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral het contact met andere mensen verloopt soepel deze week. Je voelt aan waar je lief, collega of vriend(in) behoefte aan heeft en je speelt daarop in en dat maakt je heel populair. Loop je tegen een probleem aan, dan helpt inventieve planeet Uranus je in no time met een oplossing. Durf daar gerust op te vertrouwen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Er kunnen de nodige issues zijn tussen jou en je lief of een vriend(in). Er kunnen fikse discussies ontstaan, waarbij je het gevoel hebt dat je je moet verdedigen. Dit is niet nodig, probeer rustig jouw point of view te vertellen en luister ook open minded naar de ander. Op die manier ga je er het beste mee om.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Ben je deze week jarig, dan wordt het een gezellige boel met onverwachte visite of berichtjes. Het brengt in ieder geval geregeld je planning in de war! Maak je hier niet te druk over en laat het allemaal over je heenkomen, ook wanneer je niet jarig bent. Een flexibele houding helpt je positief de week door.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een toffe week te wachten, Leeuw. Zeker wanneer je vakantie hebt, naar een feestje gaat of afspreekt met vrienden of familie. Het doet je supergoed en het maakt je happy. Alleen al het vooruitzicht doet wat met je! Ben je single, dan is de kans nog steeds groot dat je iemand tegen het aantrekkelijk lijf loopt.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je relatie kent wat struggles deze week, Maagd. Niet dat je echt ruzie hebt, maar prettig en gezellig verloopt het ook niet tussen jullie. Er zijn de nodige irritaties. Wil je hier iets aan doen, praat er dan met elkaar over. Je kunt het ook over laten waaien, maar dan duurt het langer. Het is aan jou.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Financieel ziet het er top uit voor je deze week, Weegschaal. Met planeet Venus aan je zijde, heb je in ieder geval genoeg te besteden om een terrasje te bezoeken of dat toffe item te scoren. Het wordt sowieso genieten, wanneer je met vrienden, collega’s of familie afspreekt. Zorg dat je hier tijd voor vrijmaakt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Ben je deze week aan het werk, dan ervaar je helaas de nodige weerstand en moeilijkheden, Schorpioen. De werkdruk kan zeer hoog zijn of je moet taken overnemen van collega’s, bovenop je eigen werk. Blijf er niet alleen mee worstelen, geef aan dat je hulp nodig hebt of dit niet alleen aankunt. Vraag om begrip.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De kans is groot dat er veel borrels, feestjes of andere festiviteiten op het programma staan deze week. Ook al vind je dit supertof en heb je er zin in, het laat je wel uitgeput achter. Zeker tijdens het weekend heb je nog maar weinig fut. Zorg dat je regelmatig tijd voor jezelf neemt of gewoon even niets doet.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit kan een verrassende week voor je worden, Steenbok. Ben je single, dan kun je plots een toffe klik hebben met iemand. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan kan zich zomaar een nieuwe kans aandienen. Wees alert en grijp de mogelijkheden die op je pad komen, zeker wanneer het goed voor je voelt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Wat gezondheid en financiën betreft, is het deze week opletten geblazen, Waterman. Planeten Venus en Mars liggen dwars en dat kan wat geld betreft een tegenvaller betekenen. Probeer daarom impulsaankopen te vermijden. Ook kun je nu een zwakkere weerstand hebben. Echt fit ben je in ieder geval niet, dus hou hier zoveel mogelijk rekening mee.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit is een goede week om vrij te zijn of vakantie te hebben, Vissen. Is dat niet het geval, zorg dan dat je iets tofs gaat doen in je vrije uurtjes of dit weekend. Het wordt namelijk supergezellig wanneer je afspreekt met vriendinnen. Ben je creatief ingesteld, besteed dan extra tijd aan je hobby, je loopt over van de inspiratie.