Voor wie snakt naar een roadtrip is de website ‘Drive & Listen’ een godsgeschenk

Wanderlust. Het woord verscheen in menig Tinderbio of Instagramcaption en klonk altijd een beetje leeg. Tot nu, want na dit jaar is onze lust naar globetrotten groter dan ooit. Snak je vooral naar een roadtrip? Door je autoramen de wereld voorbij zien zoeven kan nu ook gewoon in je zetel thuis. Minder leuk dan the real deal , maar wel een heerlijk alternatief in tussentijd.

De website ‘Drive and listen’ is een van de vele virtuele oplossingen die dit jaar het levenslicht zagen om trieste reisfanaten een beetje bevredigd te houden. Dit keer richt de oplossing zich specifiek op liefhebbers van de roadtrip.

‘Drive and listen’ neemt je immers mee op een ‘virtuele’ roadtrip doorheen een wereldstad naar keuze. Je zit als het ware in de passagierszetel van een auto en ziet op je computerscherm de gebouwen en straten voorbijglijden van de stad waar je doorheen rijdt. Je kan kiezen uit 53 metropolen over de hele wereld. Steden vol luchtkrabbers als New York, Delhi of Tokio, of pittoreske steden als Parijs, Rome of Havana.

De website zorgde bovendien voor een aantal leuke extra features. Je kan ervoor kiezen om het ‘straatgeluid’ aan te zetten: een fietsbel, de voorbijrijdende tram die rinkelt, de luide Spanjaard aan het rode licht. Het maakt de beleving des te sfeervoller. Concentreer je je hard genoeg op scherm en klank, dan waan je je zowaar écht on the road. Houd je meer van muziek in de auto, dan kan je ook het lokale radiostation uit je speakers laten klinken. Heb je wat minder tijd, dan kan je de auto 1,5 of 2 keer zo snel laten rijden (zonder gevaar op boete, ha!).

Op tien minuten langs het Grand Central Station en het Colosseum

In naam van de journalistiek, testen we zelf een paar steden uit. We starten met New York. De gebouwen zien er écht imposant uit op ons laptopscherm, we rijden tussen de iconische yellow cabs, op het voetpad zien we hotdogstandjes en hippe New Yorkers steken voor onze neus de straat over. En we rijden langs Grand Central Station, wauw!

Daarna trekken we richting historische oorden: Rome. De eerste minuten rijden we door zonovergoten, kleine steegjes, en daarna al meteen voorbij het Forum Romanum en het Colosseum. We voelen een tikkel verwondering in ons lijf, even kunnen we ons inbeelden wat we zouden voelen als we er echt voorbij zouden rijden.

Eindverdict? Drive and Listen doet je nog meer snakken naar reizen. Maar het doet je ook even helemaal wegdromen.

