Voor tienduizenden euro’s opgelicht: je kan nu geld doneren aan de slachtoffers van de ‘Tinder Swindler’

Sinds kort kan je de documentaire ‘The Tinder Swindler’ op Netflix bekijken . Daarin getuigen verschillende vrouwen over hoe ze op datingapp Tinder duizenden euro’s kwijtspeelden aan een meesteroplichter, die nog steeds niet gevat is. Wat de slachtoffers meemaakten, leverde Netflix een Hollywoodwaardig verhaal op. Maar eens alle heisa rond de documentaire is gaan liggen, blijven de vrouwen achter met hun financiële problemen. Daarom richtten ze een GoFundMe op om hun schuldenberg kleiner te maken.

Eerst even een korte samenvatting voor wie de documentaire nog niet zag. De vrouwen in de Netflix-docu ‘The Tinder Swindler’ trapten alle drie in de val van een zekere ‘Simon Leviev’. Het gaat om de Noorse Cecilie Schrøder Fjellhøy, de Zweedse Pernilla Sjoholm en de Nederlandse Ayleen Charlotte.

Nog steeds niet opgepakt

Cecilie, Pernilla en Ayleen leerden Simon Leviev kennen op Tinder: het alterego van oplichter Shimon Hayut (31). Van het een kwam het ander, en tijdens de vele afspraakjes maakte de Israëlische oplichter hen wijs de zoon van een miljonair te zijn. Hij had een Instagramaccount met 100.000 volgers, huurde privéjets en een bodyguard in en had een heel team achter zich dat hem hielp om geloofwaardig over te komen. Het volledige verhaal lees je hier.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Cecilie Fjellhoy. Inzet: oplichter Shimon Hayut. © ABC

Op die manier slaagde Hayut erin duizenden euro’s van de vrouwen te ontfutselen, waardoor Cecilie zelfs op een schuldenberg van 200.000 euro eindigde. Volgens ‘The Times of Israel’ troggelde de professionele oplichter tussen 2017 en 2019 alleen al 10 miljoen dollar af van verschillende slachtoffers. Toch loopt de man tot op heden vrij rond. Sinds de documentaire is verschenen, werd hij van Tinder verbannen en verwijderde hij zijn Instagramaccount, dat er ondertussen al zo’n 100.000 nieuwe volgers had bijgekregen.

Vlak voor hij zijn profiel verwijderde, postte hij nog het volgende bericht: “Ik zal mijn kant van het verhaal in de komende dagen delen, wanneer ik heb uitgezocht hoe ik dat het beste en met het meeste respect kan vertellen, zowel aan de betrokken partijen als aan mezelf. Gelieve tot dan een open geest en hart te houden.”

Al bijna 60.000 euro

Nu de documentaire net verschenen is, krijgt het verhaal natuurlijk enorm veel aandacht. ‘The Tindler Swinder’ is momenteel zelfs de meest bekeken titel op Netflix, en het is de eerste keer ooit dat een documentaire die plaats mag innemen op het platform. De volgersaantallen van Cecilie, Pernilla en Ayleen groeiden vanzelfsprekend aanzienlijk op Instagram – tot boven de 100.000 –, maar dat helpt hen nog niet van hun schulden af.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pernilla Sjoholm (@pernillaelisabeths) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wel kregen ze heel veel positieve reacties van mensen die de documentaire zagen, en het zijn dan ook kijkers die de vrouwen aanraadden om een GoFundMe op te starten. GoFundMe is een Amerikaans crowdfundingplatform dat mensen in staat stelt om geld in te zamelen. De pagina van de dames heeft een inzameldoel van 600.000 pond (omgerekend zo'n 712.667 euro) en haalde inmiddels al 50.237 pond (omgerekend 59.662 euro), terwijl hij nog maar drie dagen bestaat. Een mooie start!

Doneren kan via deze link.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Cecilie Fjellhøy (@cecilie_) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pernilla Sjoholm (@pernillaelisabeths) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ayleen Charlotte (@ayleencharlott) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: