Voor filmfanaten en liefhebbers van art deco: deze pittoreske plekken lijken uit een film van Wes Anderson te komen

Celebrities ‘Chalamania’ viert hoogtij: Timothée Chalamet verovert Hollywood in sneltempo met deze pientere strategie

Regisseurs staan in de rij om met hem samen te werken, mode-ontwerpers zouden een moord begaan om hem te kleden en honderdduizenden fans zwijmelen bij het bekijken van z'n foto’s. De 25-jarige Timothée Chalamet is dé golden boy in Hollywood. In de cinemazalen speelt hij op dit moment de pannen van het dak in sf-blockbuster ‘Dune’ en de indieprent ‘The French Dispatch’, en op de set is hij druk in de weer met de opnames van ‘Wonka’. Maar wie is de stijlvolle, maar ook mysterieuze rising star van het moment eigenlijk? “Noem me alsjeblieft geen filmster.”

27 oktober