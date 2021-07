Voor de eerste keer ooit kan je overnachten in dit unieke huis dat Gaudí ontwierp, inclusief Michelin-diner geïnspireerd op de artiest

Klaprozen, magrietjes en kamille­bloe­men fleuren onze bermen op. Natuurex­per­ten leggen uit waarom we zoveel wilde bloemen zien

18 juni We zijn wild van wildbloemen. Niet alleen op onze keukentafel, maar ook in onze tuinen spelen ze steeds vaker de hoofdrol. En het is je misschien al opgevallen tijdens het wandelen, fietsen of wanneer je in je auto naar buiten tuurt: ook de bermen staan er opvallend fleurig bij. Nee, dat heeft niet alleen met het weer van de afgelopen maanden te maken. We plukken de vruchten van het jarenlange ecologische maaibeheer, vertellen twee natuurexperten.