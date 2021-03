Voor als we weer mogen: 3 outdoortrends die van je tuin of terras een knusse plek maken om af te spreken

Tijdens de pandemie leven we op hoop. Hoop op betere tijden, en vooral dat we elkaar meer mogen zien. Hopelijk kunnen we dat massaal doen deze lente en zomer. In de tuin, op het terras of in het park. Het is dan ook geen toeval dat de meeste outdoortrends van 2021 inspelen op het bij elkaar zijn.

1. AAIBAAR, STAPEL- EN PLOOIBAAR

1. Garden Glory, 95 euro, hier te koop

Interieurtrends vinden al een tijdje hun weg naar buiten, en dat zien we opnieuw met de komst van aaibare outdoor (sier)kussens. De velvetbekleding van Shell kan je onmogelijk weerstaan. Het kussen van Garden Glory past op zowat elke stoel, maar je kan het ook gewoon tegen een boom zetten. Het vouwt samen en heeft een handig handvat, wat van pas komt bij het opbergen.

2. Fatboy, 239 euro, hier te koop

Na het maandenlange gemis spreekt het voor zich dat we vaker vrienden zullen zien én in een grotere groep. Wat extra zitjes of een extra tafel komen dus goed van pas, maar je moet ze achteraf ook wel ergens kwijt kunnen. Heel wat fabrikanten spelen daarop in met stapelbare en plooibare meubels. Een leuke nieuwkomer is Toní van Fatboy, gebaseerd op de eerste bistrostoel en onderdeel van een uitgebreide tuincollectie.

2. BRAND- EN EETBAAR

1. Buitenvuur, 259 euro, hier te koop

Deze winter hebben we geleerd dat je ook bij vriestemperaturen buiten kan zitten, zolang je het lekker warm maakt. En de verkoop van vuurkorven blijft pieken omdat er steeds stijlvollere modellen op de markt zijn. Wij zijn fan van de Bowl van Höfats, een vuurschaal en grill in één. Het strafste is dat je ze kan kantelen om de wind tegen te houden, zodat je geen vervelende rook in je gezicht krijgt.

3. MEENEEMBAAR EN COMBINEERBAAR

1. Ikea, 19,99 euro, hier te koop

Woon je in de stad en heb je geen terras of balkon? Dan trek je toch gewoon het park in om af te spreken met vrienden? Een plaid en wat kussens volstaan om comfortabel te zitten. IKEA heeft met Fältmal zelfs een kussen dat je kan openritsen en ontvouwen tot een dekentje. Zo kan je tot in de vroege uurtjes – als de avondklok afgeschaft wordt – buiten blijven.

2. Overstock Garden, vanaf 2.080,40 euro, hier te koop

De een houdt van hout, de ander van aluminium. Met een combinatie van materialen maak je meer kans dat je tuinset bij iedereen in de smaak valt. Een houten onderstel met een tafelblad in keramiek, metalen poten onder een zitje van wicker … De keuze was nooit zo groot. Ook teak en wicker vormen een geslaagd huwelijk, zoals in de loungesofa Cosito van Overstock.

