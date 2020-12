Virtueel op vakantie naar Machu Picchu of Taj Mahal? Deze wereldberoemde trekpleisters kan je digitaal bezoeken

1. Machu Picchu, Peru

AirPano is een VR project van een team Russische fotografen die de wereld rondreizen om 360°-foto’s en -video’s te maken van geliefde toeristische locaties. In hun grote online bibliotheek zijn de Inca-ruïnes van Machu Picchu een klepper van formaat. Je kan het wereldwonder uit maar liefst elf verschillende perspectieven bewonderen: vanuit een helikopter, midden in de ruïnes, van op de top van de berg Huayna Picchu (2.720 meter hoog!), noem maar op. Het beeld is scherp tot in de kleinste details en op de achtergrond speelt een Peruaans muziekje. Bijna zo goed als the real deal.

Bezoek Machu Picchu hier of bekijk de embed hieronder.



2. De Chinese Muur, China

Nog een wereldwonder dat je vanuit je luie zetel kan aanschouwen dankzij de fotografen van AirPano. De 21.000 kilometer lange Chinese Muur kan je vanuit eenentwintig verschillende perspectieven bezoeken. Heel wat ervan zijn luchtfoto’s, zowel van de gerenoveerde delen van de muur als van het authentieke stuk bij Jiankou. En twee van de perspectieven gunnen je een blik binnenin een klooster en een tempel, op de prachtige sculpturen. Hoogtepunt is de foto van de ongelooflijk steile trap, genaamd de ‘Hemelse Ladder’, die normaal niet toegankelijk is voor bezoekers. Zelfs wanneer je die gewoon op je scherm ziet, is het even slikken. Scroll zeker ook naar de tekst onder de VR, waarin je het halsbrekende relaas leest van de fotografen.

Bezoek de Chinese Muur hier of bekijk de embed hieronder.



3. Wandelen door New York, Verenigde Staten

Reisagentschap Connections blijft niet bij de pakken zitten dit jaar. Hun oplossing voor het reisverbod? Virtuele wandelingen met Belgen op iconische buitenlandse bestemmingen. Grote steden vooral, denk aan New York, Tokio of Dubai. Daar leidt een sympathieke landsgenoot, die nu in zo’n wereldstad woont, je rond, inclusief persoonlijke tips en ervaringen. Op ‘The Walking Channel’ kan je eerdere wandelingen herbekijken, maar er staan er ook op de planning die je live kan volgen. Het enige dat je moet doen is je online inschrijven. De wandeling waar wij het meest naar uitkijken? De ‘New York Christmas Special' op kerstdag! Dat wordt geilen op decadente kerstdecoratie, no doubt about it.

Volledig scherm Een kerstmarkt in Union Square in Manhattan. © Getty Images/iStockphoto

4. De Sagrada Familia, Spanje

De iconische basiliek van architect Antoni Gaudí is dé must-see van Barcelona. Het wonderlijke bouwwerk is nog niet af: de bouw startte in 1882, Gaudí stierf in 1926 en daarna volgden zo’n vijf architecten hem op. Ze doen aan ‘slow architecture’ en schatten dat de laatste steen in 2026 gelegd zal worden. Gelukkig is de basiliek ondertussen wél te bezoeken, al moet het nu virtueel. Maar dat heeft zo z’n voordelen: je hoeft niet in lange wachtrijen te staan en kan helemaal gratis de even wonderlijke architectuur binnenin zien. De tombe van Gaudí, de statige middenbeuk, zelfs het dak met zicht op Barcelona rondom: je bent er maar één muisklik van verwijderd.

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

5. De Taj Mahal, India

Wereldwonder nummer drie in de lijst. En dat deze virtueel te bezoeken is, kan je ook een klein wonder noemen. De fotografen van AirPano moesten in India een bureaucratische hel doorstaan om toestemming te krijgen, maar na volharding lukte hen dat en waren ze de eerste fotografen in vijftien (!) jaar die luchtfoto’s van de Taj Mahal mochten nemen. Resultaat: je kan de prachtige mausoleum vanuit alle mogelijke hoeken aanschouwen – dichtbij, veraf, vanuit de lucht, vanop de grond en binnenin. Je krijgt meer te zien dan wanneer je het bouwwerk in het echt zou bezoeken, quoi.

Bezoek de Taj Mahal hier of bekijk de embed hieronder.



6. De Vaticaanse Musea, Italië

Wellicht de meest essentiële musea in Rome (al liggen ze in Vaticaanstad, maar je begrijpt wat we bedoelen). Niet alleen omdat je er de Sixtijnse Kapel met de schilderijen van Michelangelo kan bezoeken, ook omdat de rest van de musea tjokvol iconische sculpturen en kunstwerken staat. En een virtuele visite komt met heerlijke voordelen. In de Sixtijnse Kapel ben je he-le-maal alleen en kan je inzoomen op het plafond: onmogelijk in real life. Andere hoogtepunten? De Kamers van Rafaël, met fresco’s van Rafaël zo adembenemend als die van Michelangelo. En het Chiaramontimuseum of het Pio Clementinomuseum, allebei vol beroemde bustes en beelden.

Volledig scherm History and description of the Sistine Chapel located in the Vatican. In the structure there are the famous vault and the fresco of the "Last Judgment" painted by Michelangelo Buonarroti. © ArcheoRoma

7. De Luxortempel, Egypte

Ruïnes uit het Oude Egypte zijn misschien nog het indrukwekkendst van allemaal. De Luxortempel zou gebouwd zijn rond 1.400 voor Christus en staat er nu nóg: mindblowing, toch? Opnieuw zorgt AirPano voor een virtuele rondleiding van deze klepper, vanuit zestien verschillende perspectieven. Je aanschouwt de werkelijk gigantisch standbeelden van Ramses II, de imposante zuilengangen van de aangrenzende tempel van Karnak of het prachtig belichte hof van Amenhotep bij nacht. De foto's zijn zo scherp en de zoomfunctie zo goed, dat je de hiërogliefen op de stenen kan zien.

Bezoek de Luxortempel hier of bekijk de embed hieronder.



Zin in nog meer virtuele trekpleisters?

