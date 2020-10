Verander jezelf in Van Gogh of Frida Kahlo met deze grappige selfiefilter

Filters, je kan er wat mee. Puistjes en plekjes doen verdwijnen, een vintage look aan je foto toevoegen, of jezelf transformeren in een bekend kunstwerk bijvoorbeeld. Je selfies zijn ongetwijfeld al meesterwerken zónder de nieuwe filter van Google Arts and Culture, maar hoe zouden we eruitzien als Vincent Van Gogh of als Meisje met de Parel van Vermeer? Onze redactie testte het uit.

Heb je je ooit bedacht dat de contouren van je gezicht zich pérfect zouden lenen voor de zachte verfstreken van de Nederlandse post-impressionistische schilder Vincent Van Gogh? Of dat je unibrow in feite heel stijlvol is, omdat je dan lijkt op de Mexicaanse furie Frida Kahlo? Wel, hurray, want door de nieuwe app Google Arts & Culture transformeer jij jezelf in zo'n schilderij.

De app bevat naast werken van Kahlo en Van Gogh ook Meisje met de Parel van de Belgische barokschilder Johannes Vermeer, een bekende Japanse helm uit de zestiende eeuw, en de Egyptische Faience collar ketting. Selfies nemen met deze grote kunst is niet alleen grappig, maar je steekt er ook iets van op. Elke filter benoemt het schilderij, het jaar waarin het werd gemaakt en het museum dat het origineel bewaart. Verder staat er een quote bij van de kunstenaar in kwestie, of meer uitleg over het werk zelf dat je via een doorklikpagina in detail kunt bekijken.

Zo luidt het onderschrift voor Helmet with Tengu Mask and Crows als volgt: “Op deze Japanse helm is een tengu afgebeeld, een mythologisch wezen.” Bij Vincent Van Gogh staat te lezen: “Dit is een van de 43 zelfportretten die Van Gogh in een periode van 10 jaar van zichzelf maakte."

Google Arts & Culture is trouwens veel meer dan gekke filters alleen. Je kan er virtuele kunstgalerijen ontdekken, werken in Augmented Reality bekijken, bekende kunst zoals de Golf van Kanagawa inkleuren, en je ontdekt er op welk kunstwerk je écht lijkt. Zo lijkt redactrice Roxanne op een van de drie zussen uit het werk ‘De Drie Robinson Zussen’ van de hofschilder George Theodore Berthon.

Je vindt de app hier (Android) en hier (Apple).

Volledig scherm Valerie als de Japanse Helmet with Tengu Mask and Crows. © NINA

Volledig scherm Renée in een Frida Kahlo schilderij. © NINA

Volledig scherm Liesbeth als Vincent Van Gogh. © NINA

Volledig scherm Roxanne als Meisje met de Parel © NINA

Volledig scherm Redactrice Roxanne en The Three Robinson Sisters © NINA