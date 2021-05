‘Vanlife’ boomt: het omgebouwde busje van interieurfanaat Julie (33) is compact en creatief. “Binnenin vergeet je dat je in een camionette zit”

Toen Julie 19 was, ontdekte ze voor het eerst de vrijheid die vier wielen kunnen bieden. Ze was met een vriendin aan zee en geen van beide had zin om naar huis te rijden. “Dus sliepen we in onze auto, twee nachten op een rij. Comfortabel was het niet, maar we hadden ons nog nooit zo vrij gevoeld. Later spendeerden we ook eens een avond aan een meer. En een avond in een bos. Die magie van gewoon te kunnen vertrekken en om het even waar de nacht door te brengen, bleef altijd in mijn achterhoofd zinderen.”