Vandaag start Black History Month: “We streven naar een samenleving waarin élk kind zichzelf vertegenwoordigd ziet”

Vandaag start Black History Month 2021. Maar wat is het? En waarom is het zo belangrijk? Mohamed Barrie, mede-oprichter van BHM in België legt uit. “Het is onze bedoeling om héél de zwarte geschiedenis te herdenken, en bovendien te verankeren in het heden.” Elk jaar heeft de maand, die in het teken staat van zwarte cultuur en geschiedenis, een ander thema. Dit jaar koos men: ‘Collecting our Past & our Future’, ofwel: ‘het verzamelen van ons heden en verleden’.

In Amerika vindt BHM plaats in februari, bij ons gaat het door in maart. Dit jaar vieren we het in België voor de vierde keer. Oorspronkelijk ontstond Black History Month in 1972 in de Verenigde Staten om historisch belangrijke Afro-Amerikanen in de schijnwerpers te zetten. Inmiddels groeide het uit tot een wereldwijd initiatief. “Ondertussen is het veel meer dan het herdenken van zwarte spilfiguren alleen”, zegt Mohamed Barrie, oprichter van BHM in België.

Blanke pagina

“Het is vooral onze bedoeling om héél de zwarte geschiedenis te herdenken, en bovendien te verankeren in het heden. In veel westerse geschiedenisboeken is de zwarte geschiedenis letterlijk een blanke pagina. Die wil BHM inkleuren, zodat er een waarachtiger beeld van de geschiedenis ontstaat waarin iederéén zichzelf vertegenwoordigd ziet", vertelt Barrie.

“Wij nemen allemààl deel aan de geschiedenis”, zegt de oprichter. “Daarom is het belangrijk dat iedereen uit onze diverse samenleving zicht heeft op wat hun gemeenschap heeft bijgedragen tot de wereld. Iedere persoon vraagt zich op een gegeven moment weleens af: hoe kom ik hier? Wat is mijn betekenis? En in het geval van zwarte mensen: wat is de link tussen mijn huidig land en mijn land van origine? BHM probeert juist op die vragen antwoord te geven.”

Heden en verleden

Elk land vult Black History Month op een andere manier in, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: die rijke, zwarte geschiedenis onder de aandacht brengen. Het thema van dit jaar is ‘Collecting our Past and our Future’, ofwel het verzamelen, archiveren en documenteren van het verleden en heden van zwarte mensen in België. Archieven ontstaan doorgaans binnen een wit, eurocentrisch kader. Daarom is het hoofddoel om vanuit een zwarte lens documentaire, audiovisuele, digitale, materiële en artistieke werken te bundelen. De maand maart is als een soort laboratorium voor hoe Belgische Black Archives eruit zou kunnen zien.

“Er worden lezingen gehouden, debatten gevoerd, er zijn evenementen, films die speciaal voor de gelegenheid worden gespeeld, expo’s die worden gehouden,... Noem maar op. Boeiend om te vermelden is dat BHM in Amerika vooral vanuit overheid georganiseerd en gefinancierd wordt. Terwijl het in België zonder overheidssteun is ontstaan", aldus Barrie. BHM is in ons land gestart vanuit de Antwerpse studentenvereniging AYO (African Youth Organization). Sinds 2019 maakt BHM deel uit van O.S.U. vzw. (Our Stories Uncensored), een vzw die gevormd is door Antwerpse jongeren met Afrikaanse roots.

Een greep uit het uitgebreide programma van dit jaar: een tentoonstelling in het modemuseum van Hasselt over pan-Afrikaanse stoffen (nog tot 31 maart), een overzicht van de 40 belangrijkste zwarte, Belgische muzieknummers (op 8 maart live te volgen op het Youtubekanaal van Black History Month), een openluchttentoonstelling van vier Afro-Belgische kunstenaars in Antwerpen stad (van 15 tot 21 maart), podcasts, sofagesprekken, workshops,... Een overzicht van de volledige agenda vind je hier.

Alle informatie over Black History Month in België vind je hier.