Vandaag breekt het Jaar van de Tijger aan: dit is alles wat je moet weten over Chinees Nieuwjaar

Vandaag vieren meer dan 2 miljard mensen over de hele wereld Chinees Nieuwjaar. Het feest, dat ook wel het nieuwe maanjaar wordt genoemd, markeert het einde van het Jaar van de Os en het begin van het Jaar van de Tijger. “Wie geboren is in een Tijgerjaar, is een geboren leider”, klinkt het. Hier is alles wat je moeten weten over het nieuwe Chinese maanjaar.

Terwijl Nieuwjaar voor velen onder ons alweer een eeuw geleden lijkt, viert men vandaag in heel wat Aziatische culturen Chinees Nieuwjaar. Het gebruik van de maankalender in deze culturen zorgt ervoor dat Chinees Nieuwjaar elk jaar op een andere dag valt in de Westerse zonnekalender. In 2022, volgens Westerse telling, valt deze dus op dinsdag 1 februari. En hoewel het nieuwe maanjaar gebaseerd is op de Chinese kalender, wordt het feest ook in heel wat andere Aziatische culturen gevierd, onder meer in Korea, Vietnam, Tibet en Mongolië.

Lentefestival

Traditioneel wordt het nieuwjaarsfeest niet één, maar vijftien dagen gevierd. Er valt dan ook veel meer te vieren dan enkel de start van het nieuwe kalenderjaar. Het nieuwe maanjaar wordt in de Chinese cultuur beschouwd als een tijd van hereniging en wedergeboorte. Maar bovenal als het einde van de winter en het begin van de lente. Chinees Nieuwjaar wordt daarom ook wel het Lentefestival genoemd.

Het Lantaarnfestival, een traditioneel feest op de eerste volle maan van het jaar, markeert het einde van het nieuwjaarsseizoen. Dat vindt plaats op de vijftiende dag van de eerste maand op de Chinese kalender, dit jaar is dat op 15 februari.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Chinees Nieuwjaar in de Van Wesenbekestraat in Antwerpen (2020). © Klaas De Scheirder

De tijger is koning

De Chinese kalender kent een cyclus van twaalf jaar. Elk jaar is gekoppeld aan één van de twaalf dieren uit de Chinese astrologische dierenriem: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken. 2022 is het Jaar van de Tijger.

En het is de tijger die in Aziatische culturen de koning is van de jungle. Niet de leeuw, zoals in de Westerse astrologie wordt geloofd. De tijger staat symbool voor dapperheid, wijsheid en kracht. In Aziatische culturen gelooft men dan ook dat mensen die geboren zijn in het Jaar van de Tijger, authentieke leiders worden, die zowel moedig zijn als spanning opzoeken en graag in het middelpunt van de belangstelling staan. Over het algemeen wordt aangenomen dat ze energiek zijn en houden van een potje competitie. Maar mensen die zijn geboren in een Tijgerjaar kunnen ook opstandig en opvliegend zijn en geven liever bevelen dan dat ze ze opvolgen, wat vaak tot conflicten leidt.

In de afgelopen eeuw waren 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 en 2010 allemaal Tijgerjaren. Koningin Elizabeth II, Marilyn Monroe, Shawn Mendes en Lady Gaga zijn allemaal geboren in de maanjaren van de Tijger.

Schrik voor felle lichten

Naar traditie wordt Chinees Nieuwjaar ook bij ons gevierd, met een nieuwjaarsparade doorheen de Vlaamse grootsteden met traditionele optochten, veel tromgeroffel en vuurwerk. Een Chinese legende luidt namelijk dat er vroeger aan het begin van elk jaar een monster tevoorschijn kwam dat het eten van de dorpelingen opat. Omdat het monster Nian (Chinees voor ‘jaar’) bang was voor felle lichten, harde geluiden en de kleur rood, werden deze gebruikt om het beest te verdrijven uit de dorpen.

Volledig scherm Een straatshop in Shanghai, waar je tijgers kunt kopen voor het Chinese Nieuwjaar. © EPA

Tijdens de festiviteiten valt één ding meteen op: de kleuren goud en rood zijn alom aanwezig. De kleuren symboliseren dan ook geluk. Daarnaast is het een belangrijke traditie dat huizen grondig worden schoongemaakt. Alleen niet op de nieuwjaarsdag zelf, want dat zou het nieuwe geluk wegvegen. Tijdens het Lantaarnfeest, dat het einde symboliseert van de nieuwjaarsfestiviteiten, worden papieren lantaarns aangestoken en eten ze in de Chinese culturen tangyuan, een dessert van kleverige rijstballetjes.

Door de Covid-19-maatregelen zullen de vieringen dit jaar wellicht op minder grote schaal kunnen doorgaan.

Lees ook: