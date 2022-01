Van yoga aan de muur tot slapen in een geluiddichte glazen kubus: 5 tips voor een actief topweekend

Het weekend staat weer voor de deur! Nog geen plannen? Geen nood, er is weer voldoende te beleven in ons Belgenland. Laat je betoveren door de natuur op de Hamamelisfeesten in Kalmthout of zoek de rust op in de glazen Mechelse stiltekubus. Wie liever wat meer actie in zijn dagplanning steekt, kan zich eens wagen aan Wall Yoga. Kortom, vervelen zal je je zeker niet.

1. Betoverende natuur

Volledig scherm © Picasa

Terwijl de meeste struiken er in deze maanden maar wat triestig bij staan, is de toverhazelaar of hamamelis in de fleur van zijn leven. Zijn naam heeft hij niet gestolen. De winterbloeier laat zich niet tegenhouden door regen of sneeuw en pronkt in de donkere maanden met prachtige geurende rode, gele of oranje bloempjes op zijn kale takken. Magisch!

Zeker in Arboretum Kalmthout, want zij kunnen bogen op de allergrootste hamamelisverzameling van Europa en die bevat ook enkele van de oudste exemplaren. Nog tot 27 februari vieren ze er de Hamamelisfeesten. Je wandelt er tussen de indrukwekkende natuurweelde en onderweg kom je met de Erfgoedapp van alles te weten over deze struiken. Je stuit er ook op andere winterbloeiers zoals sneeuwklokjes en helleborus. De perfecte remedie tegen de winterblues. Elke dag om 14 uur staat een gids voor je klaar (best te reserveren). Deze zondag, 30 januari, kan je ook meedingen naar de titel van Miss Hamamelis, met een bloeiende tak uit je eigen tuin.

Tickets via arboretumkalmthout.be.

2. Alleenstaande mama

Volledig scherm © rr

Na de lockdown in 2020 liep haar relatie met ‘Thuis’-acteur Mathias Vergels op de klippen en was ze plots single mom van een tweejarige peuter. Julie Houtman vertelt in Momming on my own openhartig over hoe zij dat met vallen en opstaan aanpakte.

Momming on my own, € 22,50, Pelckmans.

3. Noodlot slaat toe in Oostende

Volledig scherm © rr

In 2013 werd de vrouw van de Waalse politicus Bernard Wesphael dood aangetroffen in een Oostends hotel. Heeft hij haar vermoord of niet? De beruchte zaak is de inspiratie voor de film L’Ennemi. Met ook rollen voor Peter Van den Begin en Sam Louwyck.

Nu in de bioscoop.

4. Yoga aan de muur

Volledig scherm © rr

Rondhangen krijgt een heel nieuwe betekenis. Bij Wall Yoga verken je dieper je houdingen en strek je de moeilijk te bereiken delen van je wervelkolom, terwijl de touwen aan de muur je veilig ondersteunen. Geen sport voor muurbloempjes!

Bij Yoga Room in Brussel, Waterloo en Antwerpen.

5. Glazen stiltekubus

Volledig scherm © rr

Waar je nog écht rust kan vinden? Het antwoord ligt aan het Mechelse Zennegat. Sjel is een geluidsdichte kubus met spiegelend glas die versmelt met de omgeving. Binnen luister je naar Coral Dusk van Sohnarr, het soloproject van Patricia Vanneste (ex-Balthazar).

Meer info op Zinderendestilte.be

