Van tuinieren, moorden oplossen tot ‘lekker swingen’: 10 tips voor een topweekend

Kies jij dit regenachtige weekend voor zetelhangen, dan kom je met onze podcast-, muziek- en televisietips zonder twijfel aan je trekken. Ook wie een frisse neus wil halen, stellen we niet teleur. Want wat dacht je van een bezoek aan Brugge, of eens ‘lekker swingen’?

1. UITSTAPJE NAAR BRUGGE

Volledig scherm © Jan D’hondt en VRT / rv

Geen romantischere stad dan de West-Vlaamse hoofdstad. Van een boottochtje op de Reien tot een wandeling door het feeërieke Begijnhof of een bezoekje aan The Chocolate Line van Dominique Persoone. Van Brugge krijg je (lente)kriebels in de buik. Zeker als je ook blijft logeren in een mooie b&b. Kind of Oj is een visueel pareltje, pal gelegen in het historische centrum, aan de groene Vesten.

Er zijn drie suites (medium, large en extra large), allemaal van het hoogste esthetische niveau en volgepropt met kunst en design. De badkuipen zijn allemaal uniek en handgemaakt door eigenaar Jo – een interieurdesigner. Ook het ontbijt is een plezier voor alle zintuigen.

Meer info vind je via visitbruges.be. Vanaf 235 euro per nacht, via kindofoj.com

2. GROENE VINGERS

Volledig scherm © Pexels / rv

Haal de schopjes, harkjes en handschoenen maar boven. Het tuinseizoen is ingezet.

Voor een gieter betaal je 12 euro, via hema.com.

3. INTERIEUR IS IN

Volledig scherm © Pexels / rv

Volgende week pakken we uit met extra veel deco, maar maak het alvast knus met deze ecokussens, gemaakt door vrouwen op de vlucht.

Per stuk betaal je 48 euro, via sofacompany.com.

4. DUIKBOOTMOORD OPGELOST

Volledig scherm © rr

Geboekstaafd als een van de sterkste Deense dramareeksen en gebaseerd op true crime. The Investigation gaat over het onderzoek naar de moord op een journaliste, op de duikboot van een miljonair.

Te bekijken via mylum.tv.

5. HOLA SEÑORITA

Volledig scherm Selena Gomez © rr

De Amerikaanse popster Selena Gomez heeft Mexicaanse roots, maar het was al een tijd geleden dat ze nog Spaanstalig werk uitbracht. Daar brengt ze nu verandering in met het album Revelación.

Te beluisteren via o.a. Spotify.

6. ZWARTE KRACHT

Volledig scherm Soe Nsuki © rr

Nog de hele maand is het Black History Month in ons land. De focus ligt op het documenteren van herinneringen en ervaringen van de zwarte community, vanuit hun perspectief. Zo zijn er talks, podcasts en een expo over pan-Afrikaanse stoffen in het modemuseum van Hasselt. Dit weekend geeft comedienne Soe Nsuki een liveshow vanuit de Arenberg.

Meer info vind je via blackhistorymonth.be.

7. FRANCES LEFEBURE IN PROCES

Volledig scherm Frances Lefebure © rr

De actrice speelt de zus van de beklaagde (Stan Van Samang) in Assisen Online: De Wraakmoord. Zeven dagen lang kan je het proces volgen, en op het einde beslis jij als jurylid of hij schuldig is of niet. Het proces begint op 30 maart, maar inschrijven kan je nu al doen.

Meer info vind je via assisenonline.be.

8. SPRINGEN!

Volledig scherm © Getty Images / rv

Corona of niet, wie dit jaar een zomerbody wil, moet stilaan in actie schieten. Waarom niet touwtjespringen? Het is efficiënt en het kost niet veel.

Prijskaartje van het springtouw: 19,95 euro via bjornborg.com.

9. LEKKER SWINGEN

Volledig scherm © rr

De vrijheid tegemoet treden, dat willen we allemaal. Nog even geduld! The next big thing is hoog in de lucht schommelen. Met een model dat je aan een paal of boom kan hangen, kan dat bovendien overal. Als dat geen vrijheid is.

Meer info vind je via weltevree.eu, prijskaartje is 349 euro.

10. PORNOKONING DENNIS

Volledig scherm © rr

In afwachting van Matteo Simoni als Dennis Black Magic in de film Zillion, moeten we het doen met het echte exemplaar. In de tweedelige documentaire Dennis vs. Black Magic is de controversiële mediafiguur vrij uit de gevangenis en bouwt hij zijn leven terug op.

Meer info vind je via Streamz.