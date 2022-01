Van onthaasten in een tiny house of 24 uur livemuziek: 5 tips voor een heerlijk weekend

NINADe zon wint het van de donkere wolken en het weekend staat in de startblokken. Reden genoeg om gelukkig te zijn. Met de volgende tips slaag je erin om dat heerlijke gevoel nog wat langer vast te houden. Onthaast in een cosy tiny house in de Gentse natuur, warm je stem op met de heuse muziekmarathon 24 UUR LIVE of kruip gezellig op de bank met een royale romcom. Meer moet dat niet zijn, toch?

1. Totale rust

Volledig scherm © Global Wizards

Het jaar is nog maar pas gestart. Maar slaat de stress al opnieuw toe? In Unplugged, op zeven kilometer van centrum Gent, ontkoppel je van de sleur van alledag en ga je off the grid. Een oase tussen de bomen waar de natuur vrij spel heeft en het muisstil is. In Huisje Vos, het 27 m² grote houten tiny house, is het knusheid troef. Donker hout en zachte materialen voeren de boventoon. Buiten kan je van de groene weelde genieten op het terras en er is ook een Vonken-oven waar je zelf je pizza’s kan maken.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © rr

Misschien heb je wel geluk en komt er een ree goedendag zeggen. Veel meer dan genieten met zijn tweetjes (of alleen) is er niet te doen. Je leeft er volledig op het ritme van de natuur, en van elkaar. Of heb je eindelijk eens tijd om te lezen. Een aanrader is dan De rand van de wereld (Mozaiek, € 21,99), over twee jongens die wegvluchten in de ruige bossen van Wisconsin. Heel toepasselijk. Ook Unplugged is een toevluchtsoord. Om die ervaring ten volle te beleven, moet je minstens ook twee nachten boeken. Maar wedden dat die zo voorbij zijn?

Vanaf € 155 per nacht (min. 2 nachten), unplugged.gent

2. Kleurrijke expo

Volledig scherm © rr

Mensen van kleur zijn nog ondervertegenwoordigd in de kunstwereld. In The Kids Are Alright Pt. II. delen vier jonge kunstenaars hun visie over de stereotiepe beeldvorming van de jeugd. De Nederlandse Pris Roos is beïnvloed door de Indonesische toko van haar ouders.

Fuggerstraat 26, Antwerpen

Tot 30 januari, theconstantnow.com

3. 100 artiesten treden live op

Volledig scherm Bart Peeters © Thomas Geuens

Na het succes van vorig jaar doen Miguel Wiels en zijn band opnieuw een muziekmarathon, met honderd artiesten. 24 UUR LIVE is deze zaterdag 22 januari, gratis te zien op HLN.be en de HLN-app vanaf 18 uur. Er zijn ook beperkte zaaltickets.

Meer informatie op 24uurlive.be

4. Royale romcom

Volledig scherm © Kirsty Griffin

De prins zit in de film The Royal Treatment niet op een wit paard, maar gewoon in de kapstoel. Op zijn huwelijksfeest wordt hij halsoverkop verliefd op de kapster. Kiest hij voor plicht of liefde?

Nu te zien op Netflix

5. Noorse muziekgodin

Volledig scherm © rr

In de Griekse mythologie is Aurora de godin van het ochtendlicht. Geen wonder dat de Noorse singer-songwriter Aurora zich liet inspireren door Zeus en co voor haar vierde album The Gods We Can Touch. Waar je haar van moet kennen? Ze is vooral bekend van Into The Unknown, de megahit uit Frozen II, die ze ook op de Oscars zong samen met Idina Menzel. Op 16 februari staat ze voor een uitverkochte AB.

Via o.a. Spotify en Apple Music