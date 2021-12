Van losgaan met kreeftenkerstballen tot flashy dino’s spotten: zo start jij december op z’n best

NINAHet eerste weekend van de gezelligste maand van het jaar is begonnen. Hoe jij daar op de best mogelijke manier van geniet? Binnenshuis óf buitenshuis? Dat beslis je helemaal zelf. Om je alvast wat inspiratie te geven, zetten wij de vijf weekendtoppertjes op een rijtje. Van 68 flashy dino’s spotten in de zoo, happy worden van de origineelste kerstballen tot wegdromen bij heerlijke najaarsmuziek. Het weekend heeft veel goeds in petto!

1. Dreaming of a Red Christmas

Volledig scherm Axelle Red © rr

Ze bracht net een versie uit van Santa Claus is Coming To Town en start deze maand met haar A Very Special Christmas-tour (met stops in Antwerpen en Leuven). Axelle Red is een grote kerstfan en dat mag iedereen weten.

2. Flashy dino’s in de zoo

Volledig scherm © Jonas Verhulst

Als het in de winter donker wordt, gaan de lichtjes op straat aan en vechten lichtfestivals om aandacht. In ZOO Planckendael gaan ze helemaal in aanvalsmodus en pakken ze uit met een wandelparcours langs flashy dinosaurussen.

Meer dan 68 ton staal, 11.000 meter lichtkabels en 18.000 meter satijn. Er kruipt wel wat in de 68 sculpturen waar ZOO Planckendael het park de komende weken ’s avonds mee verlicht. Na het grote succes van China Lights zetten ze de traditie verder met Dinolights. Je wandelt er anderhalf uur lang én volledig coronaproof tussen velociraptors, brachiosaurussen en een vurige tyrannosaurus rex die boven alles en iedereen uitstijgt. Van dierenpark naar Jurassic Park met voltage.

Ook in ZOO Antwerpen kijken ze niet op een lichtje of duizend. Daar mag je je verwachten aan aangestoken speelkaarten, een wit konijn, een boosaardige hartenkoningin, een tafel van zes meter hoog om onder te lopen en een grijnskat van dertig meter om door te wandelen. De makers lieten zich voor hun 203 figuren inspireren door Alice in Wonderland. Net zoals in Planckendael kan je langs het parcours ook genieten van warme kerstdrankjes en hapjes.

3. Zet een boom op

Volledig scherm © De Bijenkorf

Bij velen staat de kerstboom al te pronken, maar voor de echte puristen is dat not done. Er valt te wachten tot na de sint. Vanaf dinsdag kan je dus zonder sociale afkeuring helemaal losgaan met de slingers, ballen en stallen. Waarom eens geen kreeft-ornament dit jaar? Een beetje luxe mag best.

4. Succesvol op eigen benen

Volledig scherm Mickael Karkousse © Charlie De Keersmaecker

Als frontman van de Belgische groep GOOSE heeft Mickael Karkousse zijn strepen al verdiend, nu levert hij ook verdienstelijk solowerk af met zijn debuut-ep Where Do We Begin.

5. Naar de prehistorie

Volledig scherm © rr

De wereldberoemde grot van Lascaux in het zuiden van Frankrijk is al zestig jaar dicht, maar nu kan je in Luik de rotstekeningen dankzij virtual reality in 3D beleven. Tof familie-uitje!

