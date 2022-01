Van kwetsbare kunst tot een driehoeksrelatie op de bühne: 5 tips voor een weekend vol cultuur

Ontsnappen aan de donkere dagen en de eindeloze coronaperikelen: dat is waar dit weekend om draait. Het beste medicijn voor meer licht in je leven: esthetiek, kunst, cultuur en literatuur. Of het nu met een goed boek is, een pakkend theaterstuk of wooninspiratie om van je eigen interieur een paradijs te maken: met deze tips vliegt je weekend voorbij.

1. Woonparadijs inclusief minibioscoop

Ook dit jaar blijven onze huizen warme cocons. Wooninspiratie is dus welkom en dat vind je met hopen in de gloednieuwe Gentse flagshipstore van het Amsterdamse FEST.

“Corona heeft mensen in hun huizen gedreven en de decomarkt boomt”, zegt Femke Furnée, oprichtster van FEST. Tijdens de crisis opende ze twee winkels in België – in 2020 in Antwerpen en nu in Gent, op een steenworp van de Veldstraat. Met 500 vierkante meter gevuld met (kleurrijke) accessoires en meubelen haalt elke woonfanaat hier zijn hartje op.

“De meubelen zijn made-to-order en worden in Europa gemaakt. Je kan kiezen uit honderd stoffen.” In de minibioscoop in de kelder kan je zelfs twee zetels naar keuze uittesten terwijl je een filmpje meepikt. “Het is altijd gek als mensen rechtop in een zetel gaan zitten om te kijken of ie aangenaam is, dat doe je thuis toch ook niet? Je ligt er languit in.”

Voldersstraat 70, Gent - festamsterdam.com

2. Laat er licht zijn

In de expo Light and Fragility verkennen drie kunstenaars de concepten van licht en kwetsbaarheid. Zo ontvluchtte de Spaans-Italiaanse Viani de crisis in zijn thuisland Venezuela en vond hij onderdak in Barcelona. Zijn werk staat voor vrijheid en tweestrijd.

Tot 27 februari, verduyngallery.com

3. Ruth Becquart in ménage à trois

Twee is gezelschap, drie is een horde. Dat is kort samengevat waar ­Infidèles over gaat. Een driehoeksrelatie tussen twee vrouwen en een man loopt totaal fout af. Het stuk gaat op tournee.

4. Hatelijke relatie

De toenemende polarisatie in onze maatschappij is een groot zeer. Maar wat betekent dat voor onze persoonlijke relaties? In de nieuwe reeks van Tim Van Aelst (Wat Als?, Safety First) vallen de linkse Billie (Charlotte Timmers) en de rechtse Benjamin (Ward Kerremans) voor elkaar, maar hun uiteenlopende visies, angst en hun vrienden steken stokken in de wielen. Billie vs Benjamin is actuele televisie.

Vanaf 17 januari op Streamz

5. Verboden liefde

In Groot-Brittannië was Een volmaakte eenheid van Tammye Huf een voltreffer. Een geëmigreerde Ier wordt verliefd op een tot slaaf gemaakte dienstmeid op een Amerikaanse plantage. Hun liefde brengt hen in groot gevaar.