Van kerstkaartjes schrijven tot genieten aan de kerstboom met Carrie Bradshaw: zo beleef jij een gezellig weekend

NINAOoh, wat zijn die dagen in aanloop naar Kerstmis toch gezellig. Ook dit weekend kan je je weer helemaal onderdompelen in een cosy kerstsfeertje. Maak even tijd vrij voor je wenskaartjes te schrijven, geniet bij de kerstboom van And Just Like That ... (het langverwachte vervolg van de iconische serie Sex and the City ) of ontdek de leukste winter wonderlanden in Vlaanderen. Fijn weekend!

1. Welcome back, Carrie

Volledig scherm © rr

Zet de cosmo’s maar al koud en klink met je vriend(inn)en op de comeback van Carrie, Miranda en Charlotte. And Just Like That ..., het langverwachte vervolg van de legendarische serie Sex and the City over vier vrijgevochten New Yorkse vrouwen in de nineties, is er. Samantha is zoals bekend niet van de partij, maar de originals hebben nieuwe vriendinnen gemaakt.

In de serie is er meer plaats voor diversiteit en ook Carrie en co. zijn intussen wat ouder en omarmen al wat meer hun rimpeltjes. Wat wel quasi hetzelfde blijft én de show deels beroemd maakte, is de liefde van de dames voor de betere mode. De styliste van dienst is niet langer de bejubelde Patricia Field, die het te druk had met Emily in Paris (waarvan binnenkort ook het nieuwe seizoen uitkomt), maar haar protegée Molly Rogers. Zij haalde wat iconische stuks uit de vorige reeks van onder het stof (denk maar aan de Fendi Baguette en de Manolo’s), maar ging ook op zoek naar de designers van het moment. De serie komt dus net op tijd om volop inspiratie te stelen voor je onvergetelijke feestlooks.

2. Vergeet de kaartjes niet

Volledig scherm Kerstbox, Pelckmans, 22,50 euro. © rr

Ga voor de humoristische noot dit jaar met 25 grappige wenskaarten van vijf bekende illustratoren (Arnoleon, Chrostin, Floor Denil, Frommelrommel en Niet Nu Laura).

Kerstbox Pelckmans, Fnac, 22,50 euro.

3. Kerstjingles van Norah

Volledig scherm Norah Jones © rr

Ook de negenvoudige Grammywinnares Norah Jones is al totaal in holiday spirit. Voor het eerst bracht ze een kerstalbum uit. I Dream of Christmas bevat origineel werk van de New Yorkse nachtegaal maar ook golden oldies.

I Dream of Christmas, Norah Jones, o.a. via Spotify.

4. Hoorspel

Volledig scherm Sonos Roam, sonos.com, 199 euro. © rr

Volledig scherm Beosound A1 Nordic Ice, Bang & Olufsen, 250 euro. © rr

Het album van Angèle beluisteren? Of liever Jingle Bells? Met het juiste gerief is dat zoveel leuker. Om al in de kerstsfeer te komen of straks cadeau te doen.

Te koop via bang-olufsen.com.

5. Winterpret in het land

Volledig scherm © rr

In Brugge is er Wintergloed, in Hasselt heet het Winterland, dan is er nog Winter in Antwerpen, en aan zee, in Oostende (foto) hebben ze Winter in het Park, met meer dan vijftig kerstchalets en midden in het sfeervol verlichte Leopoldpark een schaatsbaan op de vijver. Het event is coronaproof.

Loopt nog tot 9 januari. Meer info vind je op visitoostende.be.

Lees ook: