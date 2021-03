Van glazen bloemen tot het fotofestival in West-Vlaanderen. Met deze zeven klein gelukskes hou jij je dit weekend bezig

1. BRITTS BIJEN

Volledig scherm © rr

Het zoemt van de creativiteit ten huize Britt Van Marsenille. Dat mag je gerust letterlijk nemen, want de tv-presentatrice is ook een gepassioneerde imker en is meter van Week van de Bij (30 mei tot 6 juni). Nu komt ze op de proppen met een prachtig kinderboek waarmee ze het kleine volkje op een ludieke manier laat kennismaken met de bedreigde honingbij.

Volledig scherm Uitgeverij Horizon € 16,99 © rr

2. FOTOFESTIVAL IN KORTRIJK

Volledig scherm © Chloe Rosser

Plan een dagtripje naar de West-Vlaamse stad aan de Leie. Daar palmt het fotofestival Track & Trace zes weken lang verschillende binnen- en buitenlocaties in. Het overkoepelende thema kan niet actueler: volgen en gevolgd worden. Zo is er een solotentoonstelling van de Belgische fotografe Bieke Depoorter die jarenlang foto’s nam van de Franse stripteaseuse Agata. Er is ook plaats voor de betere documentairefoto en in de groeps-expo ontdek je jonge talenten zoals Chloe Rosser met haar beelden van genderloze lichamen (foto). Er is ook een audiotour met Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal. Onze tip voor de take-away lunch: Tarterie op de Grote Markt. Heerlijk gebak, broodjes en quiches.

nog t.e.m. 25 april trackandtracekortrijk.be

3. BLOEMEN UIT GLAS

Volledig scherm © rr

Net nu we in de ban zijn van zijden bloemen en droogbloemen die niet verwelken, duikt er een nog duurzamer alternatief op. Noor Springael maakt bloemen uit glas dat ze recupereert uit oude ramen, deuren en koepels. Je kan opnieuw bestellingen plaatsen op de webshop vanaf 15 april.

4. MENTALE OPDOFFER

Volledig scherm © rr

Voor een film die gaat over doofheid, is er veel kabaal rond Sound of Metal. De prent werd geproduceerd door het Belgische Caviar en is genomineerd voor zes Oscars. Een ex-verslaafde drummer verliest plots zijn gehoor en komt daar moeilijk mee in het reine.

via Amazon Prime

5. ZELFLIEFDE

Volledig scherm © rr

Onthutsend: zestig procent van de vrouwen zou meer respect willen hebben voor zichzelf. Daarom start The Body Shop een wereldwijde selflove-beweging. De Belgische ambassadrice en zangeres Lous and the Yakuza geeft op zaterdag 27 maart een live showcase.

op het YouTube-kanaal van The Body Shop België

6. SHOPPEN

Volledig scherm © rr

Dit weekend is je kans om de luxe-creaties van Belgische schoenendesigner Virginie Morobé op de kop te tikken aan outletprijzen. In Maasmechelen Village is er een vipsale.

7. LOGEREN

Volledig scherm © rr

Nog op zoek naar een staycationadresje voor de paasvakantie? Het Antwerpse Yust slaat de handen in elkaar met het FOMU. Naast een picknick en ontbijt voor twee, krijg je ook een goodiebag, tickets voor de expo’s in het hoogaangeschreven fotomuseum en fietsen om ernaartoe te rijden.

nog tot 18 april yust.com