Van film kijken op een vijver tot kunst in de Brugse binnenstad: 7 tips voor een weekend vol schoonheid

1. ENTERTAINMENT OP EEN DRIJVEND VLOT

Pal in het prachtige kasteelpark van Beervelde, dicht bij Gent, kan je op de omliggende vijver gratis varen met een houten vlot, met maximaal vier personen. Je zal je absoluut niet vervelen. De vlotjes zijn namelijk uitgerust met de nieuwe One-technologie van Telenet, waarmee wifi en 4G voortaan één worden en je overal supersnel internet hebt, hoe afgelegen je ook zit. Zo kan je op het grote scherm kijken naar een aflevering van je favoriete serie op Streamz of losgaan met de silent disco. Geen ­waterrat? Nog de hele maand mei is er ook een mobiele truck die door Vlaanderen en Brussel trekt. Daar kan je gratis je pakket halen om One te testen en een beleving naar keuze doen.

Meer info: one2go.telenet.be.

2. MASKERS AF

We kennen haar als Hanne uit Familie, maar Margot Hallemans is ook soulcoach. In ‘Bevrijd’ toont ze hoe je in zeven stappen ongeremd jezelf kan zijn of blijven. Want vrijheid is blijheid.

21,99 euro, Lannoo.

3. OP EEN VOETSTUK

De natuur staat opnieuw volop in bloei. Breng die kleurenpracht in huis. Bloemen en planten zijn goed voor je humeur en productiviteit, dat is al meermaals bewezen door studies. Een grote trend zijn excentrieke vazen, zoals deze in de vorm van een enkellaars.

325 euro, te koop vanaf eind mei op morobe.com.

Volledig scherm © Morobe

4. TERUG TRIËNNALE

Elke drie jaar brengt Brugge moderne kunst en architectuur naar de historische binnenstad. Ook nu eisen de installaties van het gratis kunstparcours alle aandacht op. Drie ervan zijn Belgisch, waaronder Colonnade van Gijs Van Vaerenbergh, onder meer ook bekend van zijn stalen doolhof op de site van C-mine.

Nog tot 24 oktober, triennalebrugge.be.

Volledig scherm Brugge. © rv

5. POP IT UP!

Hou je klaar voor de invasie van de pop-ups! In Grimbergen slaan Bricks & Blooms en Studio Paus voor twee weekends de handen in elkaar. Je vindt er deco, mode en beauty.

Beukendreef 99, Grimbergen. bricksandblooms.be, studiopaus.com.

Volledig scherm © Isabeau Reynvoet

6. NAAR DE DIJLESTAD

Van de Sint-Romboutstoren tot Kazerne Dossin en ZOO Planckendael. Er valt veel te doen in Mechelen. Wie bij een van de tweeëntwintig deelnemers twee overnachtingen boekt, krijgt een pakket van vijftig euro cadeau om alle bezienswaardigheden te ontdekken.

Meer info: visit.mechelen.be/klinktalsmechelen.

Volledig scherm Mechelen. © rv

7. INCLUSIEVE KUNST

Het is Antwerp Art Weekend, met moderne kunst in meer dan zeventig galerijen en musea. Een opvallende expo is The Kids Are Alright, met werk van jong gekleurd talent zoals Samuel Lemba. Een project van platform The Constant Now, dat ijvert voor meer diversiteit in de kunst.

Fuggerstraat 26, Antwerpen, theconstantnow.com.

Volledig scherm Een werk van Samuel Lemba. © rv