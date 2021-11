Van een hip hotel tot treffende theatervoorstelling. 5 tips voor een inspirerend weekend

NINANaast prachtige herfsttaferelen is er dit weekend ook behoorlijk wat regen voorspeld. Voor huismussen het ideale weer om zich in de zetel te nestelen met een pakkend boek of prachtige plaat. Wie liever op stap wil, kan dan weer naar een boeiende foto-expo of straffe voorstelling. En waarom geen nachtje in een hippe hotelkamer? Onze vijf beste tips, voor elk wat wils.

1. Hipsterhotel in Gent

Volledig scherm © rv

Nog maar drie weken is het open, en toch heeft het nieuwe YALO Urban Boutique Hotel al een heuse buzz gecreëerd in de Arteveldestad. Gelegen in het bruisende SoGo (South of Ghent) met zijn topboetieks en gezellige restaurants, is het een trekpleister voor reizigers en locals tegelijk.

Daar heeft het atrium van het hotel, dat helemaal overspannen is met een glazen dak en daardoor rijkelijk baadt in het licht, veel mee te maken. Je kan er heerlijk tafelen in het restaurant met hoog Mad Men-gehalte of aperitieven aan de wijn- en cocktailbar die helemaal bezet is met oranjegele tegels. Ga voor de inktvisbeignets en een yalopolitan, hun versie van de cosmopolitan. Passend, want kosmopolitisch is Yalo zeker. Alsof je ergens in New York zit.

Ook de 92 slaapkamers zijn esthetisch helemaal goedgekeurd. Al het design komt uit de koker van creatief bureau King George. Bijna instant grijp je naar de Crosley-vinylspeler en dans je op hits als ‘Earth Wind and Fire’ of ‘Yes Sir, I Can Boogie’. Funky, net zoals het hele hotel.

Vanaf € 135 per nacht zonder ontbijt, Brabantdam 33, Gent - yalohotel.com

2. Omarm ‘anders’ zijn

Volledig scherm © rv

Magali De Reu kreeg op haar veertiende de diagnose van autismespectrumstoornis en ADHD. Ondanks die labels liet ze zich niet kisten en zag ze de kracht in van ‘anders’ zijn. ‘Aut of the Box’ is haar verhaal, en psychiater Dirk De Wachter raadt het warm aan.

Aut of the box, 25 euro, uitgeverij Pelckmans

3. Joost kan het weten

Volledig scherm © rr

Na zijn comeback met In ‘The Cold Light Of Monday’ in 2018 heeft de Nederbelg Joost Zweegers alias Novastar de smaak weer helemaal te pakken. Ook op zijn net gereleasete plaat ‘Holler and Shout’ gaat hij voor eerlijke en pure songs.

O.a. via Spotify en Apple Music

4. #metoo op de bühne

Volledig scherm © rv

We kennen haar als dochter van Jan Decleir en series als ‘De Dag’, ‘De Twaalf’ en ‘Red Light’, maar Sofie Decleir is ook een theaterbeest. In ‘De aanzegster’ is ze ronduit fenomenaal als de actrice die zich moet rechthouden in een wereld vol toxische mannelijkheid. Ilja Leonard Pfeijffer schreef de geniale tekst waarin alle kanten van de #metoo-beweging aan bod komen. Men zegge het voort.

Nog het hele najaar op tournee - zuidpool.be

5. Mannelijkheid onder de loep

Volledig scherm © rv

Het beeld van ‘de ideale man verbrokkelt. En maar goed ook. ‘Masculinities’, de nieuwe foto-expo van het Antwerpse FOMU, pleit voor het idee van meerdere vormen mannelijkheid. Van hypermacho tot queer.

Nog tot 13 maart, fomu.be