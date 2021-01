Van Doornik tot La Louvière: dit prachtig Unesco-werelderfgoed kan je deze winter ontdekken in eigen land

Ons land is goed vertegenwoordigd op de lijst van het Unesco-werelderfgoed. Van begijnhoven over belforten tot architecturalehoogstandjes in Vlaanderen en Wallonië: deze pareltjes kan je ook in de winter een bezoekje brengen.

BRUGGE

Volledig scherm © Visit Bruges

Kunst, architectuur en cultuur

Wie werelderfgoed in Vlaanderen zegt, zegt in één adem ook Brugge. De West-Vlaamse stad heeft namelijk heel wat te bieden op het vlak van kunst en cultuur. Je vindt er niet alleen een kathedraal en een begijnhof, maar ook de typische stadsindeling en architectuur uit de middeleeuwen bleef in de binnenstad mooi bewaard. Bovendien was de West-Vlaamse hoofdplaats de geboorteplek van de Vlaamse primitieven. Met die troeven bezet Brugge ondertussen al twintig jaar een plekje op de lijst van het Unesco-werelderfgoed.

BRUSSEL

Volledig scherm © Visit Brussels

Woningen van Victor Horta

Weinig architectuurstromingen zijn zo herkenbaar als de art nouveau. In 2000 werden de huizen

van Victor Horta in Brussel toegevoegd aan de Unesco-werelderfgoedlijst. Je vindt in onze hoofdstad de vier belangrijkste woningen van Horta, die zijn unieke stijl perfect weerspiegelen.

Zeker bezoeken: Huis Tassel

De grootste architectuurhistorici zijn het erover eens dat het Huis Tassel het eerste echte art-nouveaugebouw ter wereld is. Een mijlpaal dus. Opgelet, het huis is privébezit en kan niet zomaar bezocht worden. Maar ... in maart organiseert het Brussels Art Nouveau & Art Deco (BANAD) Festival weer rondleidingen.

DOORNIK

Volledig scherm © Visit Tournai

Kathedraal Notre-Dame

De middeleeuwse kathedraal bepaalt met zijn vijf massieve torens voor een groot deel de skyline van Doornik. Bovendien is hij behoorlijk uniek, omdat het de enige kerk is in Europa die vijf exact even hoge torens telt. Het middenschip en dwarsschip van de Notre-Dame van Doornik dateren uit de twaalfde eeuw en zijn uitgewerkt in romaanse stijl. Het koor, dat afgewerkt werd in 1243, is volledig opgebouwd in gotische stijl. Een uniek staaltje middeleeuwse architectuur.

Zeker zien: de kamer van de beiaardier

Je moet er 257 treden voor naar boven, maar tijdens die beklimming ontdek je wel de verschillende tentoonstellingen en kamers die de kathedraal rijk is. Eenmaal aangekomen in de kamer van de beiaardier, geniet je van een prachtig uitzicht. Sinds dit jaar zijn de klokkentorens weer te bewonderen nadat ze door restauratiewerken twintig jaar verstopt hebben gezeten achter stellingen.

ANTWERPEN

Volledig scherm © Ans Brys

Museum Plantin-Moretus

Het Museum Plantin-Moretus is het eerste museum dat op de Unesco-werelderfgoedlijst staat. Het is het originele woonhuis en de drukkerij van de uitgeversfamilie Plantin-Moretus in hartje Antwerpen.Hier wordt het verhaal verteld van driehonderd jaar familiegeschiedenis en ondernemerschap: met de oudste drukpersen ter wereld, familieportretten geschilderd door huisvriend Peter Paul Rubens en prachtige ruimtes waar het lijkt alsof de tijd is blijven stilstaan.

Zeker zien: mini-expo: brieven van Plantijn

De brieven van Plantijn zullen altijd tot de verbeelding blijven spreken. Ze bieden een zicht op wie Plantijn als persoon was en gaan over thema’s die vandaag nog brandend actueel zijn. Denk maar aan internationale handel, oorlog, censuur en reputatieschade.

LIER

Volledig scherm © Visit Lier

Begijnhof

De begijnhoven waren besloten hoven waar weduwen en ongehuwde vrouwen een religieus geïnspireerd maar zelfstandig leven konden leiden, onder het toeziende oog van de grootjuffrouw. De begijntjes voorzagen in hun levensonderhoud door te weven, te kantwerken of te borduren, en woonden in typische kleine huisjes. Vlaanderen alleen al telt maar liefst 26 begijnhoven, maar een van de mooiste vind je in Lier. Dit begijnhof ontstond in 1258 en is een prachtig voorbeeld van een typisch 13de-eeuws stratenbegijnhof met 11 straten en 162 huisjes. Alle huisjes dragen bovendien een eigen naam.

LA LOUVIÈRE

Volledig scherm © Wallonie tourisme

Hydraulische scheepsliften van het Centrumkanaal

Op 2,5 kilometer van La Louvière vind je de hydraulische scheepsliften van het Centrumkanaal (de waterweg tussen Maas en Schelde). Toegegeven, erg inspirerend klinkt dat niet. Toch is dit industriële erfgoed best opmerkelijk. De scheepsliften zijn niet alleen behoorlijk indrukwekkend, ze zijn ook belangrijke overblijfselen van de industriële revolutie in ons land. De vier scheepsliften werden gebouwd in de 19de eeuw en eentje ervan is zelfs de op een na grootste scheepslift ter wereld.

Zeker doen: boottocht op het centrumkanaal

Tijdens het boottochtje met rondleiding overbrug je niet alleen een sluis, je gaat ook door verschillende beweegbare bruggen en ontdekt de werking van een oude hydraulische lift van dichtbij. Daarna kan je ook nog met een toeristisch treintje een rit langs het jaagpad maken.

SPIENNES

Volledig scherm © JL Dubois

Vuursteenmijnen

Op een zestal kilometer van Bergen ligt de archeologische site van Spiennes. Dit is een van de oudste en grootste mijnwinningen van Europa, waar al menselijke aanwezigheid was in het paleolithicum (de oude steentijd, red.). De site is 100 hectare groot, met duizenden mijnschachten, en ligt midden in een Natura 2000-zone.

Zeker doen: wandelen en fietsen door de Natura 2000-zone

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde gebieden, waarmee Europa de achteruitgang van de natuur een halt wil toeroepen. Dat wil zeggen dat je hier en prachtig natuurdomein vindt waar het heerlijk vertoeven is.

Zeker doen: afdalen in de vuursteenmijnen

Wie de neolithische mijnen wil bezoeken, reserveert het best goed op voorhand. Per jaar mogen er maar 5.500 personen afdalen, om de site goed te kunnen bewaren.

BRUSSELSE RAND

Volledig scherm © Yves Adams

Het Zoniënwoud

Werelderfgoed is er in alle soorten en vormen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Zoniënwoud, waarvan specifieke delen door Unesco bestempeld werden als natuurlijk werelderfgoed. Samen met een zeventigtal bossen en wouden in elf andere landen maakt het Zoniënwoud deel uit van de ‘Oerbeukenbossen en oude beukenbossen van de Karpaten en andere regio’s in Europa’.

Zeker zien: Kasteel van Terhulpen

Het Kasteel van Terhulpen rijst op in het Domein Solvay, dat met zijn 227 hectare een wandelpark en een deel van het Zoniënwoud omsluit. Het kasteel is momenteel niet toegankelijk, maar in het park is het heerlijk wandelen, tussen de rododendrons, azalea’s en talrijke bijzondere bomen.