Van Belgisch design tot bangelijke popart: 5 creatieve hoogtepunten waar je dit weekend van kunt genieten

De dagen beginnen te korten. De beste manier om jezelf te wapenen tegen een serieuze winterdip is jezelf injecteren met kunstzinnig entertainment. Gelukkig heeft ons land op dat vlak heel wat moois te bieden. Wat denk je van een klepper van een expo in Gent, van het Belgische designkoppel Muller Van Severen? Of ga je liever naar een tentoonstelling van David Hockney, een meester van de moderne kunst? Vijf tips om je batterijen weer op te laden.

1. Belgisch design in de spotlights

Volledig scherm Een collectiestuk van Muller Van Severen. © rr

Oktober is designmaand. Van 15 oktober tot 14 november is het in Kortrijk de Biënnale Interieur, maar ook in Gent pakken ze uit met een klepper. Belgisch designkoppel Muller Van Severen krijgt er een expo in twee delen. En dat is niet toevallig. Het duo viert hun tienjarige bestaan.

Met hun creaties die tussen kunst en design liggen maakten Fien Muller en Hannes Van Severen internationale furore en ze werkten al samen met grote merken als Petit H van Hermès en Airbnb. Ze toonden hun werk in het Centre Pompidou in Parijs en het Vitra Design Museum in Duitsland. Het werd hoog tijd dat ze ook in de Arteveldestad – hun habitat – de aandacht krijgen die ze verdienen.

In Design Museum Gent stellen ze hun eigen werk voor naast een honderdtal collectiestukken van het museum zelf, waaronder objecten van Henry Van de Velde, Jean Prouvé en Maarten Van Severen, de vader van Hannes.

In een ander luik ontdek je hun parcours en oeuvre aan de hand van tien mensen die voor hen betekenisvol waren, zoals Jan Hoet Jr. en Rolf en Mette Hay van het gelijknamige Deense merk, waar ze net een collectie voor maakten. Twee visuele huzarenstukjes als mooie ode aan twee van de meest gelauwerde designers van ons Belgenlandje.

Meer info vind je op de website van Design Museum Gent, de expo loopt nog tot 6 maart.

2. Bart-mania

Volledig scherm Bart Peeters. © Pablo Peeters

Het is een huiselijk tafereeltje op de hoes van Bart Peeters’ nieuwe album met de toepasselijke naam De kat zat op de krant. De Boechoutse bard gaat ook nu weer voor herkenbare melodietjes en rake teksten. Wil je Bart liever live aan het werk zien? Rep je dan, want er zijn nog maar enkele plekjes vrij voor zijn Deluxe-concerten in de Lotto Arena in december, met zijn vaste muzikanten en een 500-koppig koor.

Meer info op de website van Lotto Arena.

3. Top van de popart

Volledig scherm © Hockney David

Gordijnen zijn een terugkerend motief in het werk van de Brit David Hockney – een meester van de moderne kunst. In Brussel is er nu een dubbelexpo van hem te zien, die eerder in het Londense Tate liep.

Meer info vind je op de website van Bozar, de dubbelexpo loopt nog tot 23 januari.

4. Hello darling!

Volledig scherm Het nieuwe ‘Darling’-boeket. © rv

In de herfst kan een bloemetje je huis in no time opfleuren. Bloomon, bekend van hun hoge ruikers, heeft nu ‘Darling’, een boeket dat iets lager en voller is.

Meer info vind je op de website van Bloomon. Prijs voor het boeket is 39,95 euro, voor een vaas betaal je 14,95 euro.

5. Mixen en matchen

Volledig scherm © rr

De vintagestijl is hot, maar hoe zorg je ervoor dat je huis vol vondsten niet lijkt op een Spullenhulp? De eerste stap is Vintage + Interieur in huis halen voor de ultieme tips en de betere kijkinspiratie.

Te koop via uitgeverij Brandt, 35 euro.

