Vakantie in eigen land: doe- en logeertips met buitenlandse allures

Avontuur à volonté

Stadsuppen (Gent)

Na al dat coronawandelen willen we een stad weleens op een andere ­manier doorkruisen. Bij voorkeur niet te voet. Al suppend bijvoorbeeld. Dit is een vorm van golfsurfen met een peddel. In Gent zijn er opties bij de vleet. Je supt door de stad en mixt natuur en cultuur of opteert voor de Old Harbour Tour, die je toont hoe die oude dokken transformeren tot een nieuw woongebied. Of trek je er liever ’s avonds opuit om de stad bij valavond te bewonderen?

Packraften (Knokke en Houffalize)

Volledig scherm © rr

Er met een packraft opuit trekken kan zowel in Knokke als in Houffalize, Luxemburg. In beide gevallen trek je de natuur in met een lichtgewicht packraft – een opblaasbare kajak – in je rugzak om enkele kilometers verder met die raft terug te peddelen. Hiken en raften dus, netjes gecombineerd. Mag het nog iets meer zijn? Maak er dan een tweedaagse van. In Knokke logeer je in een B&B, in Houffalize overnacht je op een basic, maar idyllische bivakplek.

Wandelen met alpaca’s (Michelbeke)

Volledig scherm © rr

In de Vlaamse Ardennen ligt een kleine oase verborgen, waar je met een alpaca aan de hand je hoofd leegmaakt. In dit glooiende stiltegebied van 12 hectare wonen Mieke en Jos samen met hond Jack en 25 alpaca’s. Knuffelen mag.

Kamperen met een twist

Vlotkamp (Zuienkerke)

Volledig scherm © rr

In Vlotkamp val je in slaap met zacht watergekabbel. Acht vlotten dobberen er op een meer dat verscholen ligt in de polders tussen Brugge en Blankenberge. En ’s morgens vroeg peddelen om je ontbijtbox op te halen. Elke tipi bevat een opgemaakt bed, kinderen zijn welkom als je zelf slaapgerief voorziet.

Reis naar de boer (diverse locaties)

Geen fan van glamping en eerder te vinden voor ‘bamping’, back-to-basicscamping? Enter: Reis naar de boer! Een handvol beestige campings op charmante boerenhoven. Plaats in overvloed, degelijk sanitair en echte onvervalste boerenambiance. Denk: zonsondergangen bij het kampvuur en ­authentieke warmte. Simpel geluk dus. Less is écht more.

Campspace (diverse locties)

Volledig scherm © rr

Wie niet houdt van de massa en graag stille hoekjes opzoekt, vindt gegarandeerd zijn gading bij Campspace. Dit onlineplatform verzamelt unieke en kleinschalige kampeerplekken. Bij ­locals en in het groen. Om te connecteren met de natuur en de mensen rondom je. En dus kan je je tentje opzetten op een ­alpacaweide, in een boomgaard of wakker worden in een feng-shuituin.

Picknicken zoals pro’s

Bak vol goesting ( Poperinge)

Een Bak Vol Goesting of een streekpicknick met alleen maar lokale lekkernijen. Afgewerkt met een picknickdekentje en een ‘drop-de-bak-service’. Je picknickbox staat dus klaar op een idyllisch plekje. Het team van l’Heritage maakte een ­selectie van unieke locaties met comfortabele picknickbanken, jij hoeft alleen maar te kiezen. Wat dacht je van halverwege je wandeling? Met een cijfercode open je je Bak Vol Goesting. Aanvallen!

Josaphine’s (Brussel)

Volledig scherm © rr

In het Josaphatpark in Schaarbeek wacht een ­charmante ontdekking. In de nostalgische parkkiosk huist Josaphine’s, een plek waar je een bagel, een croque en een ijsje bestelt, maar ook een picknickmand ophaalt. Je opteert voor de brunchmand of de apero-optie. Beide komen met alle benodigdheden. Van een rood-wit dekentje over een ­kurkentrekker tot genoeg hapjes om daarna een siësta in te plannen.

De Piknikfabrik (Kalmthout)

Volledig scherm © rr

De Kalmthoutse Heide is heel ­uitgestrekt, dus zorg dat je ­voorbereid bent. ­Bestel een picknick bij de Piknikfabrik. Ophalen kan in Bosbar De Eekhoorn en vanaf 8 personen wordt dat picknickfestijn geleverd. Je kiest een locatie en je picknick met geheime code staat op je te wachten. ­Geniet van geïnspireerde hapjes, inventieve drankjes, deugddoende dessertjes.

Alternatief cruisen

Vlaskamp (Leiestreek)

Volledig scherm © Cramakamarky

Zorgeloos slenteren of fietsen, en dat het liefst dagenlang. Dat kan dankzij Vlaskamp. Goed voor zes kampen (Wervik, Lauwe, Kuurne, Wakken) die zich uitstrekken langs de Leie en telkens voorzien zijn van vijf comfortabele tipi’s met opgemaakte bedden. Bovendien zijn ze vlot, al wandelend of fietsend, met elkaar te verbinden.

Walk the Kat (Land van Herve)

Volledig scherm © rr

Katleen woont in het Land van Herve en stippelde daar idyllische routes uit. Je kiest voor korte of lange wandeldagen, bewegwijzerde routes of duidelijke wegbeschrijvingen, een vaste uitvalsbasis of vrolijk stappen van het ene logeeradresje naar het andere. De bagage wordt nagebracht.

Droplife (binnen België)

Er zijn caravans en dan zijn er teardrops. Of het minicaravannetje van je dromen. Uitgerust met een slaapcabine en een buitenkeuken, te trekken door zelfs de kleinste Mini en heel Instagramwaardig. Je beschikt over een tweepits gasstel, een spoelbak, een watertank, een koelkast en alle potten, pannen, borden en bestek. Klein is fijn!

Met je voeten in het zand

De Zwaluw (Lichtaart)

Niet alleen de zee pakt uit met zand en schelpjes, ook in de Kempen vind je heel wat zandruggen. In Kasterlee bijvoorbeeld. Op het hoogste punt pronkt daar een reuzenhoofd, een intrigerend werk van Gijs Van Vaerenbergh. Vanuit vakantieschuur De Zwaluw slenter je er makkelijk heen. Dit bijzondere logeeradres huist in een voormalige hooizolder en heeft vier slaapkamers. Geen standaardontwerpen, wel retrocaravans. In de tuin vind je ook een woonwagen waar het heerlijk wakker worden is. Elk zijn eigen caravan.

Suite Riverside (Nieuwpoort)

Soms wil je niet kiezen. Dus wil je zee, strand, havengeul én vuurtoren. Suite Riverside bedient je op je wenken. Deze designstek is groot genoeg voor vier personen, heeft de allures van een hotelsuite en dankzij de verrekijker kan je al die omringende ­natuurpracht uitgebreid bestuderen. Van binnenvarende zeiljachten over vogelgefladder tot opstuivend zand.

booking.com, Suite Riverside

Logeren met zeezicht (Oostende)

Volledig scherm © Frederik Degryse

Wie écht van zand houdt en zijn panorama graag gevuld ziet met strand en zee, zit goed in dit luxepenthouse. Te vinden op de achtste etage en vanuit elk venster gezegend met een uniek zicht over de Noordzee. Goed voor vijf slaapkamers, vier badkamers en een eigen strandcabine. Zo kan je van zonsopgang tot zonsondergang op dat strand bivakkeren.

