Upgrade je badritueel met de nieuwste selfcare-trend: badthee

Cheesy pop uit de jaren 80 is de beste remedie tegen stress, volgens studie

16 februari Stress, stress will tear us apart, again ... Stress is een gekende boosdoener, zowel voor ons mentale als voor ons fysieke welzijn. De positieve effecten van muziek hebben we allemaal al eens ervaren: je favoriete nummer opzetten en luidkeels meezingen kan een wereld van verschil maken voor hoe je je voelt. Een recente studie heeft onderzocht welke muziekgenres nu precies het beste helpen tegen stress, en jaren 80 popmuziek kwam uit als grote winnaar.