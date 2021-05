UNO viert Pride Month met een LGBTQ+-editie van het kaartspel

Volgende maand is het Pride Month en daar wil UNO de nodige aandacht aan besteden. En hoe kan dat beter dan met een nieuw kaartspel? Speciaal om de LGBTQ+-gemeenschap te steunen, lanceert het bedrijf een ‘Play with Pride’-editie. De spelregels blijven hetzelfde, alleen zijn de iconische kaarten aangepast aan de typische regenboogkleuren.

Binnenkort vullen de straten zich weer met regenboogvlaggen, want Pride Month staat voor de deur. Ieder jaar in juni vieren miljoenen mensen van over de hele wereld de LGBTQ+-gemeenschap met optochten, feestjes, festivals en nog veel meer. Ook bij ons wordt een parade georganiseerd - de Gay Pride - waarbij lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en queer personen (LGBTQ) hun genderidentiteit met veel trots naar de buitenwereld uiten.

Ook UNO zet de LGBTQ+-gemeenschap in de bloemetjes en lanceert een ‘Play with Pride’-kaartspel naar aanleiding van de Pride Month. Dat doen ze in samenwerking met de non-profitorganisatie ‘It Gets Better Project’, die zelfmoord bij LGBTQ-jongeren onder de aandacht wil brengen en wil voorkomen.

Regenboogkleuren

Het nieuwe kaartspel is verkrijgbaar in regenboogtinten met het opschrift ‘Play with Pride’ op de voorkant van de kaarten. Maar dat is niet de enige manier dat Mattel Games, het merk dat gezelschapsspellen verkoopt waaronder de bekende UNO-kaarten, de LGBTQ+-community steunt. Het moederbedrijf doneert niet alleen zo'n 40.000 euro aan het ‘It Gets Better Project’, maar wordt ook partner van het digitale Pride-festival van het jongerenproject, dat volgende maand live gaat. Het festival wil mensen van over de hele wereld samenbrengen om deel te nemen aan gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeenschap.

Het UNO ‘Play with Pride’-kaartspel is online verkrijgbaar op de website van Target en bij Target-verkooppunten voor vijf euro.

