UITGETEST: nieuwe wellnesstrend is goed voor lijf en geest. “Amerikanen noemen het emotionele fitness”

Boetiekwellness – denk kleinschalig, middenin de natuur en luxueus – zit in de lift, zo blijkt uit de reservaties. Een boshutje met jacuzzi en sauna? Dat is dan een jaar wachten. Geen wonder, want af en toe ontspannen tussen de bubbels en infraroodstralen is goed voor ons emotionele welzijn, vertelt Herman Konings. “Bewust tijd maken voor jezelf, in Amerika noemen ze dat emotional fitness.”

Als we het afgelopen jaar één ding ontdekten, dan is het de spa wel. Onze nood aan stoombaden en infraroodcabines nam exponentieel toe naarmate 2021 vorderde. Ondertussen is de vraag naar luxueuze wellnessadresjes zo hoog dat een overnachting bijna even moeilijk te scoren is als een reservatie bij een exclusief restaurant. En volgens het jaarlijkse Global Wellness Economy rapport zou wellnesstoerisme tussen 2020 en 2025 nóg 21 procent toenemen.

Quote Plots moest alles thuis: wonen, (tele)werken, (online) shoppen. En dus steeg de behoefte om te ontsnappen. psycholoog en toekomstonderzoeker Herman Konings

De grote schuldige? Dezelfde als altijd, lacht psycholoog en toekomstonderzoeker Herman Konings: “Corona. Vroeger vertoefden we afwisselend in drie werelden. De eerste was onze thuis, de tweede was de werkvloer en de derde was alles wat met entertainment te maken heeft. Je schipperde tussen die verschillende plaatsen maar kwam altijd weer tot rust in je thuishaven. Corona veranderde dat. Plots moest alles thuis: wonen, (tele)werken, (online) shoppen. Enerzijds kon je niet meer verdwijnen in een andere wereld, anderzijds straalde je eigen woning niet langer de rust en privé van weleer uit. Dus steeg de behoefte om te ontsnappen.”

Wellness als investering in de toekomst

Geen wonder dat reizen in eigen land in sneltempo populair werd. Het was een manier om toch in een andere wereld te vertoeven. Met als crème de la crème: de boetiekwellness. Geen grote complexen waar de kleedkamers even kil zijn als de sauna’s heet, waar je altijd op je hoede bent om een bekende tegen het naakte lijf te lopen. Wel kleinschalige spahotels, waar een holistisch samensmelten van lichaam, gezondheid en geest centraal staat.

Dat je boetiekwellnesshotels steeds vaker in een bos spot dan een hippe stad, is niet zo gek. De natuur werkt helend, vertelt Konings. “Zo bleek uit een grootschalige Deense studie dat kinderen die niet in de buurt woonden van een stukje groen 55 procent meer kans maakten op zestien psychische klachten. Natuur verlaagt stress en verbetert de ademhaling.”

Quote Waar we vroeger instant resultaat wilden, zien we nu het belang van investeren in de toekomst. psycholoog en toekomstonderzoeker Herman Konings

Herman Konings: “De nieuwe generatie is meer bezig met what happens after what comes next. Waar we vroeger instant resultaat wilden, zien we nu het belang van investeren in de toekomst. Nú iets doen waar we pas later de vruchten van plukken. Dat steeds meer mensen de weg vinden naar de psycholoog is geen toeval. We zijn minder bang om onze gevoelens te erkennen, en willen er daadwerkelijk iets aan doen.”

“In dat opzicht kan je de wellness zien als het voorgeborchte van de psycholoog”, lacht Konings. “Het is een manier om te zeggen: ik voel me gespannen en neem een moment om tot rust te komen. Of: ik maak bewust tijd voor mezelf. Emotional fitness, noemen ze dat in Amerika. Het idee dat je je geest – net zoals je lichaam – fit moet houden. Gezond eten, voldoende bewegen én ontspannen. Op die manier ben je beter gewapend tegen stressoren, zowel fysiek als mentaal.”

Baden in luxe in Limburg

Volledig scherm Overal in La Butte aux Bois kijk je uit op het prachtige domein van Nationaal Park Hoge Kempen © Hugo Thomassen

Beautyredactrice Sophie: “Wie aan wellnessen denkt, denkt aan grote centra, drukbezette saunabankjes en zwembadgangen (niet lopen!) waar de bezwete lijven door elkaar krioelen. La Butte aux Bois is niets van dit alles. Je komt binnen in een huiselijke (enfin, als je huis een statig landgoed uit 1924 is) sfeer en wordt meteen ondergedompeld in de Limburgse gastvrijheid. En in luxe, want zowel de kamers als de spa overtreffen alle verwachtingen.”

“Er is slechts een handvol andere gasten, waardoor de rust regeert. Waar je ook bent – de outdoor hottub, één van de sfeervolle sauna’s of de gezellige relaxruimte – overal kijk je uit over de idyllische bossen van Nationaal Park Hoge Kempen. Alleen wie zichzelf verwent met een gezichtsbehandeling (van topmerk Shiseido) moet even de ogen sluiten voor al die natuurpracht. Maar daar krijg je dan wel een mooie glow voor in de plaats.”

Natuurbaden in Brussel

Volledig scherm Gelegen in hartje Zoniënwoud, met een prachtig uitzicht vanop de kamer én de spa. © VRX Studios

Redactiecoördinator Melanie: “Als je pas verhuisd bent én een 2,5 jarige niet-zindelijke peuter hebt rondlopen, is een nachtje wellness een godsgeschenk (zelfs voor een atheïst). Dolce La Hulpe Brussels is dé plek bij uitstek voor welverdiende we-time. Gelegen in hartje Zoniënwoud heb je niet alleen een zalig uitzicht vanuit je kamer, maar kan je ook tot rust komen tijdens één van de fietstochten.”

“Na een lunch in het gerenoveerde restaurant Argan gingen wij heerlijk relaxen in de sauna/hamam en het mooie mozaïekzwembad (op reservatie dus rustig). Al was het summum de nieuwe Ko Bi Do Suprême gezichtsbehandeling van liefst 80 minuten. Kies een kleur die bij je gemoed past (blauw/relaxatie in mijn geval), en op basis daarvan worden de geuren en plantaardige producten uit hun eigen gamma van Cinq Mondes gekozen. Pure verwennerij.”

Oosterse tradities ontdekken in Oost-Vlaanderen

Volledig scherm Oosterse spiritualiteit stat centraal: de traditionele Indische kruidengeneeskunde brengt je helemaal tot rust. © Fabian De Backer

Moderedacteur David: “Onderweg naar het wellnesshotel Ayuryoga hangt er zware mist over het landschap én in ons hoofd. Midden in een bouwfase zitten is niet bevorderlijk voor de mentale rust. Maar als bij wonder klaart het al een beetje op bij het binnenkomen van het Franse klooster uit 1740, dat door de glas-in-loodramen direct goddelijk aanvoelt. Al is hier vooral de oosterse spiritualiteit aan zet: ayurveda – de traditionele Indische kruidengeneeskunde – staat centraal.”

“Veel mensen komen er om te ontgiften, wij zijn er puur om te relaxen. Ik ga voor een traditionele Snehana- en Swedana- massage die het zenuwstelsel bedaart. Helemaal tot rust komen we in de stijlvol ingerichte wellness met aluminium dompelbad, sauna, hammam en belevingsdouches. ’s Anderendaags rijden we opgeladen terug naar huis. In Ayuryoga voel je je niet als God in Frankrijk, maar als Ganesha in de Vlaamse Ardennen. Namasté.”

