Uitgetest én goedgekeurd: 5 plekken in België waar je toch op een avontuurlijke vakantie kunt gaan

Unieke, avontuurlijke plekken zoeken in eigen land die alle leeftijden boeien, dat is waar schrijfster Kristien In-’t-Ven en fotografe Greetje Van Buggenhout goed in zijn. Als Dingenzoekers reizen ze België rond en nu bundelden ze opnieuw 200 avonturen in een boek, goed voor meer dan vijftig verrassende lijstjes om zelf te ontdekken. En ja, élk adresje hebben ze uitgetest.

Al tien jaar gaan schrijfster Kristien In-‘t-Ven en fotografe Greetje Van Buggenhout samen op zoek naar leuke belevenissen in België, weg van de platgetreden paden. “We waren ervan overtuigd dat er in eigen land genoeg schoonheid te vinden was, als je er maar naar wilde zoeken. En dat zoeken moesten we letterlijk nemen. Toen we nog jongere kinderen hadden, vonden we niet makkelijk goede info over spannende dingen die zowel voor ouders als voor kinderen leuk zijn. Dus zijn we er zelf op uit getrokken om alles te gaan uittesten, van prachtige natuurbeleving, over musea en andere binnenavonturen tot originele logeerplekken.”

Hebben jullie een checklist waaraan belevenissen moeten voldoen?

“We weten heel snel intuïtief of een plek juist aanvoelt. Het moet vooral voor iedereen interessant zijn.

Onze kinderen Felix, Mirtha en Lucy die telkens mee op pad gaan, zijn intussen tieners, wat het extra uitdagend maakt. Hun nieuwsgierigheid, hun eigenzinnige en kritische blik zijn een absolute meerwaarde. Nu hebben onze kinderen in de weekends al hun eigen planning, maar we zijn er de afgelopen jaren ongelofelijk vaak opuit getrokken met onze gezinnen.”

Wat is jullie doel?

“We willen samen plannen smeden en herinneringen verzamelen. Het zijn net die momenten die willen we koesteren. De deur uit stappen en samen avonturen beleven in een echte, tastbare wereld, weg van onze schermen.”

Het is niet enkel een boek voor ouders met kinderen, toch?

“Absoluut niet. Dat willen we ook benadrukken. We goten onze adresjes deze keer in vijftig leuke lijstjes, gaande van ‘De 3 knapste wandelingen voor architectuurfans’ over ‘De 7 leukste plekken voor een reisje met de teletijdmachine’ tot ‘De 5 bijzonderste boottrips’. Zo kan je er met vrienden op uit trekken, maar ook grootouders kunnen mee op tocht, met ‘de 6 fijnste plekken om je opa of oma mee naar toe te nemen’. Op de cover van ons boek staat niet voor niets ‘Van 5 tot 99 jaar’.”

Zijn er nog plekken te ontdekken die jullie niet hebben bezocht?

“We hebben dat ook weleens gedacht. Maar het binnenlandse toerisme boomt enorm de jongste jaren. Er komen telkens nieuwe, inspirerende adresjes bij, zodat we nog wel even zoet zijn met sprokkelen.”

KRISTIEN EN GREETJE TIPPEN VOOR JULLIE VIJF TOPPERS UIT HUN BOEK

1. Op ezelstrektocht met Escap’ânes

Volledig scherm © Greetje Van Buggenhout

“Als je zin hebt om de Famenne-streek in de Ardennen eens op een andere manier te verkennen, ben je aan het juiste adres bij Alain en Didi van Escap’ânes. Hun liefde voor ezels delen ze via wandelingen in de streek, van een halve dag tot heuse trektochten van drie dagen. Kinderen mogen ezels Jeannot en Myrtille mee verzorgen en onderweg is er een picknick in het bos. Je ontdekt de vallei van de Fond des Vaulx en het opmerkelijke landschap van de Calestienne op het tempo van de ezels. Alain wijst eetbare planten aan en weet eindeloos straffe en intrigerende verhalen te vertellen over zijn streek.”

Route de Waillet 14, 6900 Marche-en-Famenne, escapanesfamenneardenne.be.

2. Tot rust komen in Hotel Jerom

Volledig scherm © Greetje Van Buggenhout

“Hotel Jerom ligt vlak aan de rand van de Kalmthoutse heide. Je steekt letterlijk de straat over en je bent midden in de natuur. Hoewel je maar op 20 km van Antwerpen zit, is dit de geknipte plek voor rustzoekers, families, natuurliefhebbers en ontbijtfanatici. Bovendien hebben ze een superhandige en mooie familiekamer. Uitbaters Kato en Jorg zijn dan ook zelf ouders. Op de Kalmthoutse heide – die geklasseerd is als stiltegebied – heb je heel veel bewegwijzerde wandelingen. Het maakt deel uit van Grenspark Kalmthoutse Heide, een aaneengesloten natuurgebied van 6.000 ha, waar je je af en toe in Afrika waant.”

Putsesteenweg 125, 2920 Kalmthout, hoteljerom.be.

3. Spelend leren in Parc Chlorophylle

Volledig scherm © Greetje Van Buggenhout

“In Dochamps in de provincie Luxemburg ligt het recreatiebos Parc Chlorophylle. Het speel- en natuurgebied met een ‘ludieke en pedagogische insteek’ is liefst 9 hectare groot en werd gemaakt met de overblijfselen van een oud safaripark. De speeltuinen die volledig in hout opgetrokken zijn, springen eruit door hun design en een unieke vindingrijkheid. Een interactief parcours van 2 kilometer nodigt uit om de natuur beter te leren kennen. Je krijgt info in twee talen en die is verre van saai. Soms moet je op de grond gaan liggen om iets te kunnen lezen, zoals over de buizerd. Anderen keren moeten kinderen zich meten met een ree of een mier. Maar even goed kan je spelen, rennen en klimmen in het bos.”

Rue des Chasseurs Ardennais 60, 6960 Dochamps, parcchlorophylle.com.

4. Maak een tijdreis naar Barak De Vinck

Volledig scherm © Greetje Van Buggenhout

“De stemmige Barak De Vinck in Zillebeke is een noodwoning die baron en burgemeester Gaston De Vinck een eeuw geleden liet bouwen toen er na WOI niets meer overbleef van zijn kasteel. Zijn verhaal spreekt tot de verbeelding en de knap gerestaureerde barak katapulteert je moeiteloos naar 1919. Denk houtkachel, olielampen, kaarsen en toilet buiten met uitzicht op de velden. De avonden breng je door met gezelschapsspelletjes en fijne gesprekken. Hou je het echt niet uit zonder modern comfort? Dan kan je altijd de verzegelde nooddeur openen. Daarachter bevinden zich pretbedervers als wifi, elektriciteit en een moderne keuken. Maar dan verlies je ook de uitdaging. Uitbaters Ilse en Niek zijn gepassioneerd door geschiedenis en baten vlakbij ook het museum Hoge Crater uit.”

Bellewaardestraat 3A, 8900 Ieper, barakdevinck.be.

5. Logeren in een dubbeldekker

Volledig scherm © Greetje Van Buggenhout

“De Lodekka is een magnifieke dubbeldekker uit 1966, die jaren op het platteland rond het Engelse Devon en Plymouth reed, tot hij tot stilstand kwam op de unieke Camping de la Semois. Het is een idyllische plekken om te kamperen, omdat je er vlak aan het water zit, weg van de bewoonde wereld. Binnen in de Britse bus, prachtig afgewerkt met donker hout, is plaats voor vijf logés. De bus heeft een toilet, douche en een cosy keukentje. Het belletje om de chauffeur te laten stoppen is er trouwens nog altijd. Op de camping kan je ook logeren in een vintage woonwagen, een joert en een boomhut. Of gewoon in je eigen tent, met je neus op de Semois.”

Rue de Chassepierre 25, 6820 Sainte-Cécile, campingdelasemois.be.

Volledig scherm Uitgegeven bij Luster, € 25 dingenzoekers.be © Greetje Van Buggenhout

Meer info vind je op de site van Dingenzoekers. De moeite om te lezen: Het boek voor ontdekkingsreizigers in België, Uitgegeven bij Luster, 25 euro.

