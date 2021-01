Uitgetest: dankzij dit snuggere trucje moet je nooit meer je kleren strijken

Strijken: het is een van die huishoudelijke taakjes waar we niet bepaald naar uitkijken. Toch moet het gebeuren. En als we er dan eens tijd voor vinden, staat ons een gigantische berg te wachten. Wat als dat allemaal verleden tijd zou kunnen zijn? Deze methode om nooit meer te hoeven strijken circuleert op het internet, en het enige dat je ervoor nodig hebt zijn drie ijsblokjes.

De lockdown had, naast nadelen, ook zeker enkele voordelen. Zoals het feit dat we comfortabele kleren mochten dragen en ons strijkijzer even links konden laten liggen. Maar vroeg of laat moet die stapel verkreukte kleren natuurlijk wel aangepakt worden. Heb jij ook zo’n hekel aan strijken? In plaats van urenlang te spenderen aan het presentabel maken van je outfit, kan je ook gewoon dit slimme trucje proberen.

Steek je kledij samen met een paar ijsblokjes in de droogkast. Door de hitte van de machine veranderen de ijsblokjes in stoom, waardoor je kleren er na slechts enkele minuten kreukloos en droog uitkomen. Let wel op dat je niet te veel ijsblokjes gebruikt, slechts drie stuks zou voldoende zijn. Steek je droogkast ook niet te vol, het werkt het best als er nog voldoende ruimte is. Van een lifehack gesproken.

(wij deden de test met het ijsblokje, scroll naar onder om het resultaat te zien)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De test

Redactrice Marie testte het thuis uit. “De truc met het ijsblokje klinkt veelbelovend. Ik ben niet zo’n fan van strijken, dus toen ik dit zag, wilde ik het meteen uitproberen.”

Volledig scherm Een pasgewassen hemd voor en na de truc met het ijsblokje. © NINA

Het verdict van Marie: “Zoals je ziet is het resultaat niet perfect, maar is er wel een aanzienlijk verschil. Hoewel het hemd niet onberispelijk glad is, is het een handige hack voor wie in tijdsnood zit. Of, voor iemand die gewoon helemaal geen zin heeft om te strijken. Kan ook!”