“Tussen jou en je lief kunnen issues spelen die niet zomaar op te lossen zijn”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je worstelt nog steeds met jezelf, Ram. Emoties, gedachtes, je hebt moeite hiermee te dealen. Kom je er zelf niet (meer) uit, zoek dan hulp. Bij iemand die je vertrouwt of professionele hulp. Ook al regel je alles het liefst zelf, soms is het beter om hulp en steun te zoeken. Dat maakt het minder zwaar.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt prima, de kans op onverwachte wendingen of problemen is klein. Je kunt lekker je ding doen en je houdt ook nog tijd voor jezelf, je lief of vrienden over. Ook met je banksaldo is niets mis, je mag jezelf best eens iets extra’s gunnen. Misschien kun je een terrasje pakken met je lief of vriend(in).

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Hoewel je ontzettend kunt genieten van de (online) gesprekken, ontmoetingen en contacten die je deze week hebt, put het je wel heel erg uit. Ook al is het overwegend positief, het is wel veel. Tel daar een drukke baan of studie bij op en je bent ’s avonds doodmoe. Luister naar de signalen van je lichaam, zorg goed voor jezelf.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

In gesprekken kun je nogal direct en dominant zijn deze week. Je hebt het zelf misschien niet in de gaten, maar je gedrevenheid is hier de oorzaak van. Wil je geen fikse discussies uitlokken of mensen onbedoeld kwetsen, dan is het aan te raden hier op te letten en iets zorgvuldiger je woorden af te wegen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er gebeurt deze week niet zoveel. Van de ene kant is dat fijn, het zorgt voor rust zonder vervelende verrassingen. Van de andere kant is dit natuurlijk saai en de sleur ligt op de loer. Wederom is het zaak dat je hier zelf iets aan doet, mocht je er last van hebben. Je kunt ook gewoon van de rust genieten!

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je budget laat deze week te wensen over, Maagd. Je hebt misschien iets te veel geld uitgegeven of een dure aankoop gedaan en nu is de rek eruit. Negeer dat niet, want dan kom je in de problemen en dat is niet nodig. Geef gewoon tijdelijk minder geld uit, zeker aan spullen die je niet echt nodig hebt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Tussen jou en je lief kunnen issues spelen die niet zomaar op te lossen zijn. Je gaat ook liever de confrontatie niet aan, waardoor het probleem in stand gehouden wordt. Wil je verandering, dan is een gesprek aangaan essentieel. Daar ligt de oplossing. Je hoeft niet met verwijten te komen, zeg gewoon hoe jij je voelt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit kan wel eens een hele toffe week voor je worden, Schorpioen! Je hebt inspirerende gesprekken en er gebeuren onverwachte dingen die de dagelijkse sleur positief doorbreken en daar ben je wel aan toe. Doe iets met de ideeën die je deze week krijgt, die zijn super origineel. Schrijf ze in ieder geval op, zodat je ze niet vergeet.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je gezondheid heeft deze week extra aandacht nodig, Boogschutter. Misschien neem je te weinig tijd voor jezelf of slaap je niet veel. Dat kan al een oorzaak zijn waarom je niet helemaal fit bent. Probeer beter voor jezelf te zorgen. Eet gezond en gevarieerd en drink voldoende water, dat is alvast een stap in de goede richting.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Ook deze week weet je jezelf weer lekker bezig te houden, Steenbok. Je hebt zin om aan bepaalde projecten te werken of actiever te zijn. Wat het ook is waar je je mee bezig houdt, de kans op succes is groot omdat je planeet Jupiter aan je zijde hebt. Veel dingen gaan vanzelf of je hebt geluk.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met serieuze planeet Saturnus in je teken, ben je zelf ook nogal serieus. Je voelt je voor veel dingen verantwoordelijk. Dit is niet altijd nodig. Je doet het super goed, alleen is het wel goed om af en toe afstand te nemen van je job of studie en iets te doen wat je tof vindt of waar je door ontspant.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent deze week zeer gemotiveerd en je beschikt over lekker veel energie. Ideaal om te sporten of te bewegen en te gaan voor wat je graag wilt. Ben je single, durf je dan te begeven op de (online) datingmarkt of stap op hem af. De kans op succes is groot, heb er vertrouwen in.