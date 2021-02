Transformeer je thuis tot een luxehotel en 6 andere tips voor een romantisch (pre-)valentijnsweekend

Ja, volgend weekend is het pas valentijn. Maar de voorbereidingen tref je het best op tijd. Of je kan dit weekend al met de festiviteiten beginnen – in de lockdown komt een portie liefde tenslotte op élk moment als geroepen. We zetten zeven romantische ideeën voor tortelduifjes op een rijtje.

1. DOE ALSOF JE THUIS IN EEN LUXEHOTEL BENT

Het is al langer een woontrend om je interieur in te richten als een tophotel, voor dat exclusieve gevoel in je eigen habitat. Dat hebben de hotels zelf ook in het snotje, natuurlijk. Het Antwerpse hotel August (august-antwerp.com) verkoopt in hun onlineboetiek zo hun huisparfum, keramiek van Serax en bedlinnen. Ook Pillows Hotels, met vestigingen in Gent en Brussel, zet in op verwennerij thuis. Van de kamerpantoffels en badjassen tot kaarsen, Tivoli-speakers en zelfs paraplu’s, je tikt het allemaal op de kop. En niets dat je tegenhoudt om de échte ervaring te beleven in de hotels zelf.

Meer info: thepillowsshop.com.

2. ROMANTISCH UITJE

Naar Engeland en Nederland kunnen we niet, maar gelukkig staan er in Romantisch Weekendje Weg genoeg tips voor qualitytime in eigen land.

22,99 euro, Lannoo.

3. DROOG BOEKETJE

Verwen jezelf of je oogappel met een bos bloemen die niets van zijn pracht verliest en duurzamer is dan een verse ruiker.

Vanaf 29 euro, via ingepaktantwerpen.be/shop.

4. FRANSE SUPERSTEM

Kimberose is de soulrevelatie van het jaar bij onze zuiderburen en wordt door haar uitzonderlijke

timbre de kruising van Nina Simone, Billie Holiday en Amy Winehouse genoemd. Haar eerste album is net gereleaset en heet Out, omdat ze pas komt piepen en zichzelf blootgeeft.

5. OCHTENDWANDELING

Wat zeggen ze nu weeral over de ochtendstond? Sta eens vroeg op, trek de natuur in en geniet van het gouden uur. Zoals hier op Domein Kiewit, 130 hectare natuurpracht op tien minuten van het centrum van Hasselt.

Meer info: visithasselt.be.

6. EXPO OVER VERRE LIEFDE

Hoe ver zou jij gaan voor de liefde? Dat is de centrale vraag van Destination Sweetheart, een mooie expo met pakkende verhalen en objecten over liefdesmigratie.

Meer info: redstarline.be.

7. SELECTEREN MAAR!

Cadeautje voor Valentijn? Maak nog snel een fotoalbum voor je liefste met jullie mooiste momenten. Van dat weekendje aan zee tot je lockdown-tv-marathon.

Vanaf 9,12 euro, vistaprint.be.