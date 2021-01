Tom Waes tipt verborgen schatten voor een trip in eigen land, van Thaise tempels tot de grootste sigaar ter wereld

Een nieuw jaar gaat traditiegetrouw gepaard met nieuwe vakantieplannen. Exotische bestemmingen laten we nog even links liggen en we kiezen meer dan ooit voor een reisje in eigen land. Nood aan inspiratie? Niemand minder dan presentator Tom Waes helpt een handje. In zijn tv-programma ‘Reizen Waes’ en zijn gelijknamige boek gaat hij op zoek naar de bijzondere plekken in Vlaanderen. We krijgen alvast een voorsmaakje.

1. Zweven boven wijnranken

Je krijgt meteen twee leuke weetjes voor de prijs van één: je moet niet naar la douce France voor een promenade tussen de wijngaarden. In West-Vlaanderen vind je er ook. Ten tweede: er zijn zelfs wijngaarden die je kan bewonderen vanuit een zetellift.

“Een kabellift zonder skipiste: dat is op zijn minst vreemd. En dit exemplaar, Cordoba, verrees al in 1957", schrijft Tom Waes in het boek ‘Reizen Waes Vlaanderen’. “Het was een idee van plaatselijke commerçanten die met zo’n unieke attractie toeristen wilden lokken. Dus lieten ze Oostenrijkse Alpenspecialisten naar Heuvelland komen, zij slaagden erin om de Vidaigneberg en de Baneberg, de zijheuvels van de Rodeberg en de Zwarteberg, via een kabelbaan met elkaar te verbinden.”

Meer info vind je online. De kabelbaan is tijdens de zomervakantie elke namiddag open. Vanaf mei tot oktober enkel open op zaterdag en zondag. Buiten het seizoen enkel op zondag.

2. Bezoek het Bangkok van West-Vlaanderen

“Het centrum van Koekelare pakt uit met een strak in zijn vel zittende cultuurzaal, een 19de-eeuwse dokterswoning, wat jarentachtig-architectuur én... een Thaise tempel: de Sala Thai. Je moet twee keer kijken om het te geloven. Getekend door een Thaise architectuur-student die in Leuven studeerde en integraal, met uitzondering van de dakpannen, overgebracht uit Thailand. Die tempel verbergt bovendien een elektriciteitscabine. Als je je oor ertegen legt, hoor je de cabine zinderen. Op zijn minst apart.”

Je vindt de Sala Thai terug op het Fransmansplein, net tegenover cultuurzaal de Balluchon.

3. Doel, de saga van een vergeten dorp

Ook voor spookstadjes die mooi op plaat pakken, moet je niet ver reizen. Doel levert – met de vele graffiti op de verpauperde huizen – mooie foto’s op. “Ooit een stemmig polderdorp, nu een surrealistische plek met een wankele toekomst. Vanuit mijn appartement zie ik Doel liggen, het is in vogelvlucht amper 8 kilometer. Er staan fantastische huizen, het was er ongetwijfeld fijn wonen, maar ondertussen zit het dorp al meer dan een halve eeuw in een soort onleefbaar vacuüm gevangen. Compleet met illegale raves in leegstaande panden.”

4. Check de grootste sigaar ter wereld

Dat de Cubanen bekendstaan om hun sigaren, is een publiek geheim. Maar wist je dat de grootste sigaar ter wereld in ons land gemaakt is in 1992? “Achttien vrijwilligers waren 344 uur bezig en eindigden uiteindelijk met een sigaar van 6,34 meter, 47 cm diameter en 400 kilo. Officieel de Grootste Sigaar ter Wereld. De sigaar belandde in 1996 in het Pijp- en Tabaksmuseum (in Wervik, nvdr.) en werd later gerestaureerd door ingevlogen Cubaanse sigarenexperts.”

“Had Bart (Thiron, de voorzitter van het museum, zijn vader was de initiatiefnemer van het wereldrecord, nvdr.) daar nu heel gewichtig over gedaan, dan hadden we misschien afgehaakt. Maar hij bleef er zelf heerlijk laconiek bij – ‘het is ook maar een sigaar, hé’ – waardoor het nog absurder werd. Want het is uiteindelijk ook maar een sigaar, een die je niet kunt oproken en die gewoon stof ligt te vergaren. Alleen al voor Barts grappige kijk op dat wereldrecord moet je dat museum eens bezoeken.”

Wie de sigaar wil bekijken, moet nog even geduld uitoefenen. Het museum houdt voorlopig nog zijn deuren gesloten. Meer info vind je op de site.

5. Kalmthoutse Heide

Sneeuw zal er nog niet meteen liggen, maar voor een prachtige winterwandeling kan je terecht in de Kalmthoutse Heide. “Dicht tegen de Nederlandse grens spot je veel uitgeweken, rijke Nederlanders en wanneer je door Turnhout, Wuustwezel, Hoogstraten en consorten rijdt, begrijp je wat ze hier, naast belastingvoordelen, komen zoeken. Het Grenspark Kalmthoutse Heide is de kers op de taart. Een onherbergzaam gebied van 60 vierkante kilometer of een immense brok aaneengesloten natuur, een aaneenschakeling van heide, vennen en landduinen die zich niet laat begrenzen door een landsgrens.”

Ook later op het jaar loont het om een trip te maken. “Voor amateurfotografen is dit gebied een festijn. Intens paarse heidevlaktes, bossen vol kronkelcipressen en dennen, vennen, duinmassieven en open weilanden omzoomd met grachten en dreven. Alsof je van het ene naar het andere continent stapt. Van wilde steppes via dorre toendra’s naar droge savannes. Zet er een giraf in en je waant je in Afrika.”

Meer info vind je op de site.

6. Indonesië heeft huisaltaartjes, wij hebben de Lourdesgrotten

“Als we in Thailand of Indonesië zijn, zijn we collectief vertederd dat mensen een huisaltaartje hebben en er geregeld iets offeren. Daar vinden we het exotisch en interessant, hier beschouwen we het als raar. Terwijl het bij allebei om religie gaat. Aan elke kant van de wereld. In Azië zijn het huisaltaren, in Vlaanderen hebben we Lourdesgrotten. Veel Lourdesgrotten. Vlaanderen telt er meer dan tweeduizend. Van beschermde monumenten die jaarlijks duizenden bezoekers ontvangen en uitgroeien tot heuse trekpleisters, tot kleine privégrotjes in vergeten tuinhoekjes.”

“De grot die Louis en Leona optrokken, is de grootste van het Hageland: 10 meter breed en 6,5 meter hoog, ze hadden er zelfs een bouwvergunning voor nodig. De weg vinden naar het koppel kranige tachtigers is een makkie. Heel Linter weet de Lourdesgrot immers staan.”

Meer info op de site.

7. Ga op bezoek bij een kasteelheer

“We hebben Lourdesgrotten in overvloed, maar we kunnen ook prat gaan op een massa kastelen: meer dan drieduizend. Geen land ter wereld telt meer kastelen per vierkante meter, zelfs Frankrijk niet. En dat wil wat zeggen”, aldus Tom Waes. Trek dus je wandelschoenen aan, maak een toertje rond een Belgische burcht en bewonder het gebouw van buitenaf. Of trek je stoute schoenen aan en check welke kastelen toegankelijk zijn voor publiek, na de lockdown weliswaar.

Meer info op de site.

Meer weten? Reizen Waes: Vlaanderen elke zondag om 20u05 op Eén. Vanaf 1 februari is het boek beschikbaar. Reizen Waes Vlaanderen door Tom Waes en Sophie Allegaert, Uitgeverij Manteau, 192 p., 24,99 euro.