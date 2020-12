To-do dit weekend: volg het graffitispoor van Matthias Schoenaerts of bezoek het land van 1001 vijvers

Happy weekend! Nog geen plannen? Goed. Wat dacht je van deze zeven dingen? Atypische kerstmuziek om de kerstboom bij te versieren, prachtige plekken in eigen land of een kortfilmpje op een luie middag? It’s all yours.

1. In het graffitispoor van Matthias Schoenaerts

Hij is een wereldster, maar als Zenith is Matthias Schoenaerts ook een begenadigd graffiti-artiest. Dit keer pakt hij uit met een gigantisch werk op een flatgebouw in Oostende, van Leopold II op een paard. Een verwijzing naar de Black Lives Matter-beweging die de Hollywoodster dierbaar is. “Mijn muurschildering is een tegenbeeld van het controversiële standbeeld van Leopold II op de Zeedijk”, vertelt hij. “We kunnen alleen maar verder als we de confrontatie durven aangaan met het verleden. In dit geval met de gruwelijkheden die plaatsvonden in Congo-Vrijstaat. Het werk is een manier om gesprekken op te starten en samen als één gemeenschap tot een betere toekomst te komen.”

Meer info op visitoostende.be

Volledig scherm De muur met het werk is gelegen op het Cardijnplein 3. © rr

2. Pak uit met creatief inpakpapier

Geschenkjestijd! Je presentjes inpakken kan met Manusje, cadeaupapier dat je niet meteen hoeft weg te gooien. Op de achterkant staat een spelletje of een DIY-opdracht. Zo heb je er extra plezier van.

3. Doneer kerstdeco!

Geef je oude feestversiering aan het goede doel. Flamant schenkt ze aan woonzorgcentra en instellingen, samen met de bomen. Voor elke 500 gram krijg je een voucher van tien euro.

Autokersthanger, 5,57 euro bij Flamant.com

4. This must be Belgium

De kaart van Europa is één rode vlek. Een (kerst)trip in eigen land dan maar! Ons piepklein koninkrijkje telt zoveel mooie plekjes, van de citadel van Dinant (foto) tot onze kust en het Antwerpse MAS. Dat staat nog eens zwart op wit, in het boek This Must Be Belgium.

This must be Belgium, 19,99 euro bij Lannoo.com

5. Blij in Limburg

Finland mag dan het land van duizend meren zijn, het natuurgebied De Wijers, dat zich uitstrekt over zeven gemeenten in hartje Limburg, is het land van 1.001 vijvers. Je kan er naar hartenlust wandelen, fietsen en zeldzame dieren en planten spotten. Een Belgisch paradijs!

Meer info op Dewijers.be

6. Feesten met Jamie Cullum

Geen Jingle Bells of White Christmas, wel tien originele, moderne kerstsongs op het album The Pianoman at Christmas van de Britse Grammy-winnaar Jamie Cullum.

7. Hou het kort

Aandachtsspanne van een goudvis? Dan zijn kortfilms iets voor jou. Op het online Kortfilmfestival kan je dit weekend en volgende week de mooiste (Belgische) pareltjes bekijken.

Meer info op kortfilmfestival.be