Tips van professionals om gezellig én veilig kerst te vieren rond een vuurschaal: “Gooi dennenappels in het vuur en maak chili”

2020 is op vele vlakken een bijzonder jaar. Terwijl we normaal gezien in december het gourmetstel bovenhalen, blijft het nu stilletjes in de kast staan. In de plaats kopen we massaal vuurkorven en -schalen. Tuincentra en speciaalzaken merken in ieder geval een stormloop op. Ook bij de winkels van tuincenter Rijmenants vliegen de vuurkorven en -schalen de deur uit. “Het is ongelofelijk. Sommige modellen zijn zelfs uitverkocht”, verduidelijkt co-owner Kristof Rijmenants. “De verkoop van de laatste weken ligt 80 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan hebben we het niet alleen over korven en schalen, maar ook over aanverwante items zoals fakkels of marshmellowpins.”