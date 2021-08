Tim is professioneel hiker en kent de Ardennen als zijn broekzak. Dit zijn z’n essentiële tips voor wandelaars: “Neem droge sokken en een pastasalade mee”

Joyce maakt elk jaar 2 grote reizen en kent de tips en tricks om dat budget­proof te doen. “We betaalden maar 1.500 euro voor drie weken in China”

24 juli Reizen is duur. Tenzij je de technieken kent die fervente reizigers gebruiken om de kosten te drukken. Joyce (29) is zo’n vakantiekrak. Ze maakt elk jaar twee grote reizen en let er bewust op dat die lief zijn voor haar portefeuille. “Ik wil veel van het land kunnen zien zonder te veel in te boeten op comfort.” De grootste besparingen zitten ’m in de details, zegt ze. Alle slimme trucs die ze toepast deelt ze met ons in deze aflevering van NINA’s zomerreeks ‘De Vakantiekrak’. “Huur een auto niét in de terminal van de luchthaven. Dat bespaart je soms een paar honderd euro’s.”