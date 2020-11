Terrasverwarmers verkopen als zoetje broodjes: hoe maak je de beste keuze qua prijs-kwaliteit?

Quiz die Bi­den-stem­mers van Trump-supporters onder­scheidt op basis van koelkast gaat viraal

29 oktober Alles netjes in bakjes of een zootje ongeregeld? Gisteren lanceerde de Amerikaanse krant The New York Times een quiz. Kan je zien wie voor Joe Biden en wie voor Donald Trump zal stemmen gebaseerd op hun koelkast? De quiz ging in een mum van tijd viraal, maar niet iedereen kan ermee lachen.