Tekenen in Limburg of poëzie in Antwerpen: 4 tips voor een weekend dat je creativiteit aanwakkert

Weekend is: tijd om uit te rusten. Maar ook: tijd om je creatieve zelf aan te wakkeren, als dat je ding is. En laat ons land nu net op dat vlak heel wat moois te bieden hebben dit weekend. Vier ideeën voor een inspirerende tweedaagse.

1. De herfst wordt poëtisch

Volledig scherm © rv

Niet iedereen loopt even hoog op met poëzie en sommigen schrikt het zelfs ronduit af, maar dat is nergens voor nodig. Naar gedichten luisteren prikkelt je fantasie en creativiteit, zelfs als je niet alle woorden of betekenissen begrijpt. Bovendien kan dichtkunst ook heel modern zijn en experimenteren dichters met verschillende mediatypes.

Zo is er in Bibliotheek Permeke in Antwerpen TYYYPOëzie, een expo op het snijpunt van poëzie en illustratie. Geïnspireerd door de visuele dichtbundel Bezette Stad van Paul van Ostaijen maakten vijf grafische ontwerpers en vijf woordenkunstenaars in duo al even experimentele beeldgedichten. Een ervan is Lizette Ma Neza, de Brusselse slam poet die samenwerkte met de Antwerpse schilder Jasmine Roemendael. Door de combinatie van woord en beeld wordt poëzie plots een stuk toegankelijker. Later dit najaar gaat de expo op tournee in Vlaanderen.

Maar dichtkunst kan je ook helemaal beleven vanachter je computer en in je eentje. Na vier succesvolle edities op Theater Aan Zee in Oostende gaat Apéro Poëzie online en komen er deze herfst drie digitale afleveringen die gratis te beluisteren zijn. Niet alleen wordt er over gedichten gepraat, er worden er ook gemaakt. Op 14 oktober bijt acteur en presentator Dominique Van Malder de spits af. Hij gaat op bezoek bij dichteres Delphine Lecompte in Brugge.

Meer info: permeke.org/tyyypoezie, poeziecentrum.be.

2. Tekenfestival

Volledig scherm © rv

Dit weekend, 2 en 3 oktober, is het allemaal tekenkunst wat de klok slaat in Hasselt. Voor Drawing Days slaan veertig cultuurhuizen en kunstenaars de handen in elkaar voor een hele rits expo’s, workshops en activiteiten. We moeten er geen tekeningetje bij maken: op naar Limburg!

Meer info: drawingdays.be.

3. West-Vlaamse kunst

Volledig scherm © rv

Kunst van privé-verzamelaars uit Zuid-West-Vlaanderen is geen kattepis. De expo ‘Frequently The Woods Are Pink’ telt meer dan zestig werken van internationale kleppers zoals Tracey Emin, Louise Bourgeois en Laure Prouvost, maar ook van Belgen als Luc Tuymans, Wim Delvoye en Michaël Borremans.

Nog tot 28 november in Be-Part Waregem. Meer info: be-part.be.

4. Jazzy met Gaga

Volledig scherm © Kelsey Bennett

Verandering van spijs doet eten, en dus moet het voor popster Lady Gaga niet altijd pop zijn. Voor de tweede keer kroop ze de studio in met crooner Tony Bennett, ditmaal om het oeuvre van Cole Porter te eren. ‘Love For Sale’ heeft alle evergreens (‘I Got A Kick Out of You’, ‘It’s De-Lovely’) en twee topstemmen.

‘Love For Sale’, 17,99 euro, Fnac.be.